«المرور»: ضبط قائد حافلة مدرسية عكس اتجاه السير بـ«حوطة بني تميم»

تواصل – فريق التحرير:

قالت الإدارة العامة للمرور إنها ألقت القبض على قائد الحافلة المدرسية، والذي انتشر مقطع فيديو له وهو يقودها عكس اتجاه السير بأحد أحياء محافظة حوطة بني تميم.

وقالت إدارة المرور، في بيان لها عبر حسابها بـ “تويتر”، إنه بعد تحليل المقطع المتداول والبحث والتحري، أمكن التوصل سريعاً إلى قائد الحافلة، وهو سعودي الجنسية، يبلغ من العمر 31 عاماً، وتم القبض عليه، والتحفظ على الحافلة، لتسليمها إلى الشركة المتعهدة، بعد أخذ التعهدات اللازمة لعدم تكرار ذلك الفعل، وتم إيقاف المقبوض عليه تمهيداً لاستكمال التحقيقات، وإصدار العقوبات اللازمة من هيئة الفصل بالمخالفات المرورية.

ووجهت الإدارة العامة للمرور الشكر لكل من قام بتوثيق تلك الحادثة؛ مما يؤكد أن المواطن هو رجل الأمن الأول، مشددة على التعامل بحزم مع كل من يسلك هذا السلوك المشين.