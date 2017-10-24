طفلة تبتكر «تطبيقاً» للربط بين الواقع الافتراضي والمعزز بتشجيع والديها (فيديو)

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طفلة لم يتعدَّ عمرها الخامسة عشرة، إلا أن أحلامها لا تتوقف عند حد معين، فتمنت بأن تسهم في تطوير علوم المستقبل، وإحداث طفرة في مجال التقنية، والاختراعات الجديدة لتتفتح لها آفاق المستقبل التقني.

وكَشَفَت الطالبة ليان محمد المدعث في اتصال هاتفي مع برنامج “أخباركم” على قناة المجد فكرة مشروعها للربط بين الواقع الافْتِرَاضي والمعزز.

وأوضحت أن الواقع الافْتِرَاضي يأخذك لعالم ثانٍ غير الذي تتواجد فيه والواقع المعزز يستخدم المحيط نفسه ويعدل فيه، ويتم ذلك من خلال عمل برنامج كتطبيق للأجهزة الذكية يتم برمجة التطبيق مع نظارات الواقع الافْتِرَاضي بحيث نستطيع رؤية البيئة التي نحن فيها كمنزل أو مدرسة أو مُسْتَشْفَى، وإِضَافَة الواقع الافْتِرَاضي في نفس البيئة التي نحن فيها، مع إِضَافَة حساسات نستشعر بها الحرارة أو البرودة والصدمات”.

وأَضَافَت في طفولتي طلبت من والدي معملاً أعمل فيه ووفروا لي الأشياء التي أحتاجها، وأنا في ذلك العمر، والآن كبرت واتجهت للعمل إلى التقنية والتكنولوجيا واستخدام الحاسب الآلي”.