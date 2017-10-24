افتتاح ملتقى فرط الحركة الثاني بتعليم الرياض

تواصل – هياء الدكان:

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، رئيس مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة، افتتح صباح اليوم الثلاثاء المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض، حمد بن ناصر الوهيبي، بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتيننتال، ملتقى فرط الحركة وتشتت الانتباه الثاني والمعرض المصاحب، والذي حظي بتنظيم من مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة وإدارة التربية الخاصة بتعليم الرياض، وحضور عضو مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الدكتور سلطان بن تركي السديري، ومساعدة مدير التعليم للشؤون التعليمية حنان السلطان، ومدير التربية الخاصة بتعليم الرياض، للبنين عبدالرحيم آل الشيخ، ومديرة إدارة التربية الخاصة للبنات ابتسام الأحمد، وعدد من المسؤولين والمسؤولات والمهتمين والمعلمين والمعلمات.

وألقى الكلمة نيابة عن سمو الأمير سلطان بن سلمان د سلطان السديري مؤكدا على أهمية تكاتف جميع الجهود والمراكز والإدارات، لتسليط الضوء على قضية فرط الحركة وتشتت الانتباه، الذي كثرت فئاته وعلاجها والحد من معاناة هذه الفئة وأسرهم.

ثم قدم حمد الوهيبي كلمته بهذه المناسبة، والداعمة لهذه الفئة الغالية من فلذات الأكباد، وتم تكريم الطالب سلطان بن سعود المالكي الذي قدم تلاوة عطرة من كتاب الله، ثم متابعة تكريم المشاركين من قبل مدير تعليم الرياض، وعضو مجلس أمناء مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة الدكتور سلطان، وتكريم المشاركات على يد المساعد للشؤون التعليمية الأستاذة حنان السلطان.

وافتتحت أول جلسات اللقاء بورقة عمل قدمتها أ. يسرية الجزار رئيس قسم فرط الحركة وتشتت الانتباه بالتربيةالخاصة بتعليم الرياض بعنوان : الخدمات المقدمة للطلاب من ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه بتعليم الرياضعرضت من خلالها الخدمات كما ذكرت أنه كل عام يتم استحداث برامج فرط الحركة نظرا لازدياد الإعداد والاحتياج لبرامج تعليمية بمختلف المراحل من رياض الأطفال إلى المرحلة المتوسطة، ثم تناول رائد بن طالب: دور معلم التدريبات السلوكية مهم في برنامج فرط الحركة وتشتت الانتباه، وتوعية المجتمع المدرسي والمجتمع المحلي بالاضطراب، وتمكين الطلاب من النجاح في المدرسة وتقدم الخدمة من خلال غرفة مصادر خاصة بالبرنامج والصف الدراسي العادي مع أقرانه.

ثم تناول الدكتور خالد محمد المحرج أستاذ مساعد بجامعة الملك سعود قسم التربية الخاصة، العوامل المؤثرة في التعلم والعمليات العقلية الأساسية وذكر النضح والدافعية وكيف يصل لها الطفل فنتأكد أولا من تسديد حاجاته الأولية الفسيولوجية (الأكل الشرب) وكذلك الحاجة للحب للتقدير والعاطفة بعد ذلك إبدأ درس كما حذّر المحرج من التهديد فلا يشعر الطفل بالأمن التربوي، وبالتالي يزيد تشتته ويضعف، وأكد الدكتور خالد على ما يجب أن يكون في العمليات العقلية الإساسية للتعلم التي يمر بها الطفل وهي : الاحساس، والانتباه، والإدراك، والتفكير، والتذكر.

بعد ذلك تحدث الدكتور تركي حمود البطي، عن المنظور الطبي لهذا النوع من الاضطراب، مؤكدا أن طفل الاتش دي سوي لديه اضطراب وليس إعاقة فنتحدث عن الاضطراب وليس الأعراض والتربية لها دور في مآل الاضطراب وليست سبب فيه وهو طفل ذكي مشكلته ما يركز و اختبار الذكاء لهم منهم فوق ال 90 وهو مبدع لكن فوضوي عنده مشاعر وهو رائع لكن يحتاج لمن يحتويه ويعرف يتعامل معه، وذكر أن فرط الحركة يزيد عند الأولاد وينقص عند البنات .

وأضاف البطي، مؤكدا أن المعلم شريك معنا في علاج اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه، وكذلك الأخصائي النفسي ومختص التربية الخاصة.

وعن الأدوية مع اضطراب الاتش دي قال البطي، أنها آمنة وفعالة للتخفيف من حدة الأعراض، تخفف عن الطفل وتعينه بإذن الله مع ضرورة التشخيص الجيد.

ثم أجاب أ. د .تركي البطي على السؤال الذي طرحته الإعلامية التربوية ومستشارة العلاقات الأسرية هياء الدكان وكان من شقين : هل الأدوية آمنةمستقبلا وهل هناك تخصص طبي محدد له الصلاحية بوصف الدواء المناسب لطفل فرط الحركة كالطب النفسي أو المخ والأعصاب أو طبيب أطفال ؟ ،بأنها آمنة إذا تم التعامل معها بعد تشخيص جيد ومتابعة طبية وأي طبيب متخصص سواء نفسي أو علاج وظيفي أو طبيب أسرة متمكن أو طبيبأعصاب أو عام أو أطفال أو أي طبيب لدية تمكن في هذا المجال فالأدوية لفرط الحركة وتشتت الانتباه، ليست من الأنواع القوية أو المخيفة بل حتىالبنادول وهو مسكّن لو تم تناوله بشكل خاطئ أصبح مضرا.

ثم تحدث الدكتور عبدالكريم الحسين، عن النسخة السعودية لمقياس تقدير فرط الحركة لدى الأطفال والمقاييس الجديدة سلبياتها وإيجابياتها، كما تحدثت الدكتور سميرة الغامدي في ورقتها، عن العلاج السلوكي لطلاب ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه فعددت أهداف العلاج السلوكي، من ضبط سلوك الطفل في كثرة الحركة والتهور وزيادة الانتباه والتركيز ورفع الثقة في نفس الطفل تحسين المهارات الاجتماعية والمحافظة على صداقاته ،ثم انتقلت د. سميرة إلى ذكر أساليب تعديل السلوك من خلال التدعيم الإيجابي للسلوك جدول المهمات العقود ونظام النقطة ووضوح اللغة وإيصال الرسالة.

بعد ذلك تحدثت راوية السليمان الأخصائية النفسية بمركز التشيك للعلاج الطبيعي والتأهيل، عن فعالية خطة تعديل مع طلاب ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه، مؤكدة على أهمية تقبل الطفل من قبل الأم خاصة والمقربين من الطفل عائلته ومن حوله ومعلميه والتحذير من التسبب بمعاناة أحد.

وأكدتراوية بتعديل سلوك أو اثنين لا أكثر حتى لا يتم الضغط على الطفل وعدم التشديد عليه إذا نسى شيء أو قصر ، وذكرت التحفيز مهم ونتعاملمعه بصبر وسنرى النتائج بإذن الله مع الحب والتقبل وتعاون المختصين .

ثم تحدث أ.محمد عبدالله الناجم المشرف المقيم ببرنامج التوحد وفَرَّط الحركة وتشتت الانتباه بمدرسةابن القيم الابتدائية عن كيفية تعامل أولياء الأمور معأطفالهم ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه ADHD ويؤكد على ضرورة تهيئة البيئة في المدرسة والمنزل ومراعاة مثلا مكانه في الفصل والقرب منالسبورة استخدام الإيماءات مع مناداته باسمه وبالتدريج الطفل مصاب باضطراب فضروري مراعاة ذلك فالسلوكيات صادرة منه خارج إرادته والعقابالجسدي والكلام السلبي يسبب انتكاسة للطفل وجذب انتباهه بألعاب التركيز والتركيب وبينهما استراحة حتى يستمر منتبه ولا يمل .

وأضاف الناجم استخدم لوحة التعزيز وضع صورةللطفل على لوحة في المدرسة ولوحة نجوم في البيت وكل مانفذ سلوك طيب او تقدم في دراسته أوتعامله يوضع له نجمة مع تحفيزه بهدية لو بسيطة آخراليوم أو آخرالاسبوع حقق لها المهارة دون أن تقول له لا مثلا اكتب بعدين نشوف نطلع للحديقة .

بعده أ. روان بنت عبدالله ال عمران أخصائية علاج بالفن تحدثت عن العلاج بالفن ودوره مع ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه والعلاج بالفن هو مساند للعلاج النفسي والوظيفي والتربية الخاصة وكل طفل حسب حالته.

ثم عرضت ال عمران بعض الأعمال الفنية التي تساعد الطفل المصاب بفرط الحركة والتشتت العمل الأول التعاون مع الطفل وتشجعيه على رسم يده ثمالعمل الثاني شبكة التركيز وإذا اخطأ الطفل راح ينتبه بنفسه ويتوقف ويعيده ولنشاركه فرحته وحماسه

بعد ذلك ورقة عمل لتركي محمد السراء تحدث فيها عن فعالية العلاج الوظيفي مع طلاب من ذوي فرط الحركة وتشتت الانتباه والهدف أن يكون الطفل مستقبلا معتمدا على نفسه في أموره الحياتية ونشتغل على تنمية التركيز وتقويته بعون الله تعالى بالتدريج واستخدام الكلام معه.

ثم اختتمت أوراق العمل بورقة لـ د رأفت العويسي تحدث عن الاهتمام بالاضطراب عند البالغين ونبه بضرورة التوعية لأن المراهق قد يلجأ للتعاطيلتخفيف معاناته وكذلك حوادث السير لدى هذه الفئة أكثر ، وكذلك عدم ثباته في العلاقة كالزوجية وفي العمل وكأب مثلا و كذلك قد يدخل في مشاكل قانونية لأنه لا يسمع التوجيه عادة؟ لذا التوعية في التعامل الجيد معهم والاهتمام بالعلاج مبكرا مهم، وأضاف رأفت أن فرط الحركة والاندفاعية يقل عند الأكبر عمراً لكنه لا ينتهي بكل أعراضه فيبقى قلة التركيز وقد يكون لديه مشكله في التحكم في الوقت وقد يدخل في مرحلة ضعف الثقة في النفس ويتم خفض السلبيات بمشيئة الله كالعلاج الوظيفي والدوائي والسلوكي.

واختتم اللقاء بالتكريم وشكر مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة ثم عرض التوصيات مؤكدين عزمهم على تفعيلها وعلى دور التشخيص الطبي الدقيق والمبكر لتفادي وقوع الأطفال ضحايا لتشخيص خاطئ أو متأخر مع أهمية التركيز على دور أولياء الأمور مع المختصين والمختصات بخصوص ذوي اضطراب فرط الحركة وتشتت الانتباه.