بعد 48 ساعة من إطلاقها.. هاشتاق مبادرة شعب يكتب قصيدة ملك ضمن الأعلى تداولاً

تواصل – جدة:

لم تكد تمض 48 ساعة على حفل إطلاق البيت الأول لمهندس الكلمة صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن عبدالمحسن، الذي دشن مبادرة شعب يكتب قصيدة ملك، والإعلان عن الموقع الرسمي للمبادرة وبدء استقبال مشاركات المواطنين والمواطنات بمجاراة البيت الأول، حتى وصل الوسم الخاص بالمبادرة إلى (ترند) ضمن قائمة الأكثر تداولا البارحة، وتجاوز عدد المشاهدات لحساب المبادرة في تويتر 90 مليون مشاهدة، وارتفع عدد متابعي الحساب لأكثر من 52 ألف متابع.

ودعا المدير التنفيذي للمبادرة محمد الدعجاني الجميع لتكثيف المشاركة على الموقع الرسمي للمبادرة http://qafalshaer.com/home لتحقيق التحدي في تسجيل الرقم القياسي العالمي في موسوعة غينيس للأرقام القياسية العالمية، وتأكيد شعار المبادرة “ملكنا يستاهل.. واحنا قد التحدي”.

وأكد المتحدث الرسمي باسم لجنة تحكيم المبادرة الشاعر والإعلامي عبدالله ناصر العتيبي أن حجم المشاركات خلال خمسة أيام زاد عن 1200 مشاركة ببيت لمواطنين ومواطنات تفاعلوا مع المبادرة بشكل رائع، ومتوقعاً زيادة أعداد المشاركين بشكل كبير خلال الأيام المقبلة.

وطالب المتحدث الرسمي باسم اللجنة، المشاركين والمشاركات في مجاراة بيت الأمير بدر بن عبدالمحسن بضرورة الالتزام بالوزن والقافية؛ حيث جاءت بعض المشاركات على غير الوزن والقافية التي كتب بها الأمير بدر استهلال القصيدة.

كما أوضح العتيبي أن بعض المشاركات تضمنت شطرا واحدا فقط، مما دفع اللجنة لاستبعاد مشاركاتهم، مبينا أن المشاركة يجب ان تحتوي على بيت شعري كامل يكتب شطره الأول في سطر ثم شطره الثاني أسفل منه في سطر مستقل ليتسنى للجنة التعامل مع المشاركة.

وشدد العتيبي على ضرورة أن يكتب المشاركين والمشاركات أسمائهم الصريحة على موقع المبادرة حفظا لحقوقهم الأدبية.