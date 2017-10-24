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بالفيديو.. مضاربة عنيفة بين رجال ونساء بـ«الخفجي»

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تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل مقطع فيديو يظهر مضاربة عنيفة بين رجال يشارك بها نساء، قيل إنها بكورنيش محافظة الخفجي بالمنطقة الشرقية.

وأَظْهَرَ المقطع رجالاً يتشاجرون بالأيدي، بمشاركة نساء، وقد سقط أحدهم أرضاً، وانهال عليه آخرون بالضرب، بينما كان البعض الآخر يُدَافِع عنه على ما يبدو؛ مِمَّا جعل المشهد فوضوياً.

الأسْبَاب وراء المشاجرة تعددت، فبعض متداولي المقطع أكدوا أن المضاربة حدثت بسبب لعب الأطفال، بينما قَالَ البعض الآخر إنها انْدَلَعَت بسبب مضايقة شباب لرجل مع أسرته خلال تنزههم وتطورت إلى محاولة للاعتداء عليه.

ولم يتسنَّ لـ”تواصل” التأكد من وقت وقوع المشاجرة.

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