إنقاذ رجل أمضى 3 سنوات فوق شجرة في الفلبين

تواصل – وكالات:

أنقذت السلطات في الفلبين رجلاً ظل عالقاً فوق شجرة منذ 3 سنوات، خوفاً من أن يتعرض للقتل، قبل أن يتم إجباره على النزول من فوق الشجرة.

وكان جيلبرت سانشيز (47 عاماً)، قد تسلق شجرة جوز هند ترتفع عن الأرض 60 قدماً، وذلك في عام 2014، وذلك بعد تعرضه لإصابة في الرأس خلال مشاجرة.

وقالت والدته: إنه “كان خائفاً بشكل كبير من أن يتعرض للقتل؛ لدرجة أنه اعتقد أن الوسيلة الوحيدة للنجاة، هي تسلق شجرة والعيش فوقها”.

ومنذ ذلك الوقت، تحولت قمة الشجرة إلى عنوان إقامة سانشيز الدائم، وعاش على الطعام الذي كانت والدته تحضره له كل يوم، وكان يسحبه باستخدام حبل مثبت على الشجرة.

ولم تكن العواصف الهوجاء، أو الحرارة العالية، وحتى الحشرات المزعجة، قادرة على ثني سانشيز وإجباره على النزول من فوق الشجرة، بحسب موقع أوديتي سنترال.