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«العمل» تطلق نظاماً إلكترونياً لرصد المدارس الأهلية المتلاعبة بأجور المعلمين

«العمل» تطلق نظاماً إلكترونياً لرصد المدارس الأهلية المتلاعبة بأجور المعلمين
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تواصل – فريق التحرير:

أَطْلَقَت وزارة العمل نظاماً إِلِكْتُرُونِيّاً لرصد المدارس الأهلية المتلاعبة بأجور المعلمين؛ وذلك بعد اكتشاف تجاوزات في هذا الشأن من تلك المدارس.

وقال المتحدث باسم الوزارة، خالد أباالخيل، في تصريحات لبرنامج “الراصد” بقناة “الإخبارية”: “وجدنا تجاوزات من قبل عدد من المدارس الأهلية، لذلك أنشأنا هذا النظام”.

وَتَابَعَ: “من خلال النظام يتَمَّ رَصْدُ دخول وخروج المعلمين والمعلمات السعوديين والمقيمين في المدارس الأهلية يومياً؛ لمعرفة الأيام التي عملوها وَفْقَاً لمواعيد الحضور والانصراف”.

وكشف “أباالخيل” أن بعض المدارس الأهلية سرحت عَدَدَاً من المعلمين والمعلمات وخالفت العقد الموحد بعد انتهاء فترة دعم “هدف” لها، لذلك فإن الوزارة بصدد مقاضاة تلك المدارس المتلاعبة بأجور المعلمين والمعلمات، مع العمل على استرداد الدعم الذي قدم لتلك المدارس المتلاعبة خلال السنوات الخمس الماضية.

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