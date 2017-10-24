7 أطعمة تحمي الأطفال من «الأنيميا»

تواصل – وكالات:

الأنيميا من أشهر الأمراض التي يعانى منها الكثيرون سواء كانوا كباراً أو صغاراً، ولكن الأطفال أكثر عرضة لها مما يؤدي إلى إعياء شديد وهبوط وشحوب في لون الجلد.

وبحسب ما ذكره الموقع الهندي “food.ndtv” هناك أطعمة تساعد على علاج الأنيميا عند الأطفال وهي:

1- الإكثار في تناول الأطعمة التي تحتوي على فيتامين سي، وج، حيث إنه يعزز قوة الجهاز المناعي، ويحصن الجسم من الإصابة بالأمراض والالتهابات.

2- الزبادي من الأطعمة التي تساعد على علاج فقر الدم وتغذية الجسم، كما أنه يساعد على نمو الأطفال.

3- تناول الكثير من الخضراوات والفواكه الطبيعية مثل السبانخ، والكرفس، والقرنبيط.

4- العصائر الطبيعية مثل الرمان، والتفاح، والجزر، فهي غنية بالحديد والمعادن مثل النحاس والبوتاسيوم التي تعمل على تدفق الدم وعلاج الأنيميا.

5- الفواكه المجففة والمكسرات غنية بمجموعة من الفيتامينات والعناصر الغذائية الضرورية لصحة الجسم.

6- زبدة الفول السوداني، حيث إنها تحتوي على نسبة كبيرة من الحديد الذي يساعد في علاج الأنيميا.

7- اللحوم الحمراء، والدجاج، والأسماك، فهي أطعمة ضرورية في بناء صحة الأطفال ومحاربة الأنيميا.