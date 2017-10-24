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«العاتي»: الصندوق الاستثماري السعودي سيساعد الباحثين عن الوظائف حول العالم (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

قال مبارك العاتي، رئيس تحرير الأخبار في التلفزيون السعودي، إن الصندوق الاستثماري السعودي سيجعل المواطن السعودي يعيش في رغد، وسيوفر وظائف لكل الباحثين عنها على مستوى العالم.

واعتبر “العاتي” في لقاء على قناة “السعودية 24”: أن “الصندوق الاستثماري السعودي سيجعل السعودية من الدول المحركة لبوصلة الاقتصاد العالمي، من خلال توافد القادة والمفكرين، ورجال الأعمال وكبار رجال المستثمرين للاستثمار في المملكة”.

وأشار إلى أنه “إذا كانت المملكة المحرك الأول لمنظمة الأوبك، ستكون بفضل صندوق الاستثمار المحرك الاقتصادي الأول أو من الخمسة الأوائل لتوجيه بوصلة الاقتصاد العالمي”.

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