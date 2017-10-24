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«تعليم الليث» يعتمد التوقيت الموحد للدوام المدرسي للطلاب والطالبات

«تعليم الليث» يعتمد التوقيت الموحد للدوام المدرسي للطلاب والطالبات
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تواصل – واس:

اعتمد مدير إدارة التعليم في محافظة الليث، مرعي بن محمد البركاتي، توحيد توقيت الدوام المدرسي في كافة المدارس بقِطَاعَي البنين والبنات للعام الدراسي الحالي ١٤٣٨ / ١٤٣٩هـ.

وأَوْضَحَ مدير الإعلام التربوي والمتحدث الرسمي بتعليم الليث، محمد بن ختيم المالكي، أنه تم توجيه قادة وقائدات المدارس للبدء في تطبيق التوقيت الموحد للدوام المدرسي بَدْءَاً من يوم الأحد المقبل الْمُوَافِق ٩ / ٢ / ١٤٣٩هـ، مُشِيرَاً إلى أن الاصطفاف الصباحي سيبدأ في تمام الساعة السابعة صَبَاحَاً، فيما تبدأ الحصة الأولى الساعة السابعة والربع صَبَاحَاً.

وَأَكَّدَ أن إقرار هذا التوقيت جاء بعد أن قامت إدارة التعليم بطرح استفتاء موسع في بوابة خدمة المستفيد، شَارَكَ فيه كافة قادة وقائدات المدارس، بِالإِضَافَةِ إلى أخذ آراء عدد كبير من أولياء أمور الطلاب والقيادات التربوية والتعليمية الذين أقروا بمناسبة هذا التوقيت للطلاب والطالبات وأولياء أمورهم والمعلمين والمعلمات.

وَشَدَّد على ضرورة التقيُّد بالموعد المحدد، مهيباً بأولياء أمور الطلاب والطالبات بضرورة مُتَابَعَة أبنائهم في ذلك، بالتعاون مع إدارات المدارس، وشركات النقل التعليمي.

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