روسيا تبني أول مصنع بتروكيماويات في المملكة

تواصل – وكالات:

كشف كيريل دميترييف، رئيس صندوق الاسْتِثْمَارَات المباشرة الروسي، أن بلاده تخطط لبناء مصنع للبتروكيمياويات في المملكة العَرَبِيّة السعودية.

وقال ديمترييف اليوم الثلاثاء: “نخطط للاستثمار مع شركة (سيبور) وشركة (أرامكو) السعودية؛ لبناء مصنع للبتروكيمياويات في المملكة على هامش مُبَادَرَة الاستثمار المستقبلية”.

وَتَابَعَ: “شركاتنا مهتمة بالدخول إلى السوق السعودية، على سبيل المثال، شركة (سيبور) تعتزم بناء مصنع مع شركة (أرامكو)، وسيكون أول مصنع لنا في المملكة” – وَفْقَاً لـ”روسيا اليوم” -.

وَأَشَارَ إلى أن وفداً كبيراً من الشركات الروسية سيناقش خلال زيارة مرتقبة نوفمبر المقبل، مجموعة من المشاريع المُهِمَّة للجانبين.

وَأَكَّدَ أن شركة النفط والغاز السعودية “أرامكو” وقعت، في بداية أكتوبر الْجَارِي، مذكرة تفاهم مع الصندوق الروسي للاسْتِثْمَارَات وشركة (سيبور) الروسية؛ للتعاون في مجال صناعة البتروكيمياويات داخل روسيا والمملكة.