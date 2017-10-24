وزيرا التعليم والنقل عن مشروع «نيوم»: سيحول المملكة لنموذج عالمي رائد

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً
أقرا الخبر
بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»
أقرا الخبر
«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)
أقرا الخبر
مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية
أقرا الخبر
أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

ترشيحاتنا

آخر مستجدات «حساب المواطن».. النظام في حالة تحديث والصرف قبل تغيير أسعار الطاقة

آخر مستجدات «حساب المواطن».. النظام في حالة تحديث والصرف قبل تغيير أسعار الطاقة

طالب يطعن قائد مدرسة في ظهره بالطائف

طالب يطعن قائد مدرسة في ظهره بالطائف

ولي العهد يعلن عن مشروع «نيوم» وجهة المستقبل

ولي العهد يعلن عن مشروع «نيوم» وجهة المستقبل

«حساب المواطن» يوضح حقيقة تحديد 148 ريالاً نصيب الفرد

«حساب المواطن» يوضح حقيقة تحديد 148 ريالاً نصيب الفرد

وزيرا التعليم والنقل عن مشروع «نيوم»: سيحول المملكة لنموذج عالمي رائد

وزيرا التعليم والنقل عن مشروع «نيوم»: سيحول المملكة لنموذج عالمي رائد
0

تواصل – فريق التحرير:

تعليقاً على مشروع ‘‘نيوم‘‘ الذي أطلقه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أكَّدَ وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن طلاب التعليم هم الروافد الأساسية لمشروع “نيوم”، الذي أعلن عنه ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء.

وذكر العيسى عبر تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر”، أن التعليم العام والعَالِي والابتعاث والتعليم التقني والمهني، هي روافد أساسية لنجاح مشروع “نيوم”؛ بما توفره من كفاءات وطنية في كل المجالات العلمية.

وأَضَافَ العيسى، أبارك لسيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين، وللشعب السعودي الوفي، إطلاق مشروع نيوم العملاق.

وفي سياق متصل، أكد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، أن المشروع سيحول المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة، مضيفاً أنه نقطة التقاء القارات، وفرصة لدعم الناتج المحلي بمشاريع نوعية تعتمد على موارد المملكة.

وقال العامودي عبر حسابه على موقع ‘‘تويتر‘‘ اليوم: ‘‘إن المشروع تم تحت إدارة قيادة واعية ورؤية واضحة، فالمشروع يأتي ليحقق أهداف رؤية المملكة 2030”.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ولي العهد يلخص قيمة «مشروع نيوم» بمقارنة بين هاتفين

ولي العهد يلخص قيمة «مشروع نيوم» بمقارنة بين هاتفين

ولي العهد: شبابنا ركيزة مشروع نيوم.. وسنبني أكبر من سور الصين

ولي العهد: شبابنا ركيزة مشروع نيوم.. وسنبني أكبر من سور الصين

تعرّف على وجهة المستقبل «نيوم».. أحدث مشاريع المملكة بنصف تريليون دولار

تعرّف على وجهة المستقبل «نيوم».. أحدث مشاريع المملكة بنصف تريليون دولار

وزير التعليم يجتمع بالمبتعثين في كندا (صور)

وزير التعليم يجتمع بالمبتعثين في كندا (صور)

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت
تقارير وحوارات

مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت

المزيد
الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته
تقارير وحوارات

الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته

المزيد
النداء الأخير
تدوينات حرة

النداء الأخير

المزيد
تغريدات وكشكولات..!
مقالات

تغريدات وكشكولات..!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>