وزيرا التعليم والنقل عن مشروع «نيوم»: سيحول المملكة لنموذج عالمي رائد

تواصل – فريق التحرير:

تعليقاً على مشروع ‘‘نيوم‘‘ الذي أطلقه سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء، أكَّدَ وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى، أن طلاب التعليم هم الروافد الأساسية لمشروع “نيوم”، الذي أعلن عنه ولي العهد سمو الأمير محمد بن سلمان، اليوم الثلاثاء.

وذكر العيسى عبر تغريدة له على حسابه بموقع التواصل الاجْتِمَاعِيّ “تويتر”، أن التعليم العام والعَالِي والابتعاث والتعليم التقني والمهني، هي روافد أساسية لنجاح مشروع “نيوم”؛ بما توفره من كفاءات وطنية في كل المجالات العلمية.

وأَضَافَ العيسى، أبارك لسيدي خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي العهد الأمين، وللشعب السعودي الوفي، إطلاق مشروع نيوم العملاق.

وفي سياق متصل، أكد وزير النقل الدكتور نبيل بن محمد العامودي، أن المشروع سيحول المملكة إلى نموذجٍ عالمي رائد في مختلف جوانب الحياة، مضيفاً أنه نقطة التقاء القارات، وفرصة لدعم الناتج المحلي بمشاريع نوعية تعتمد على موارد المملكة.

وقال العامودي عبر حسابه على موقع ‘‘تويتر‘‘ اليوم: ‘‘إن المشروع تم تحت إدارة قيادة واعية ورؤية واضحة، فالمشروع يأتي ليحقق أهداف رؤية المملكة 2030”.