6 شروط للقبول بوظائف «هيئة الأمر بالمعروف».. تعرف عليها

تواصل – فريق التحرير:

أعلن المتحدث الرسمي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور تركي بن عبدالله الشليل، الشروط الواجب توافرها لقبول المتقدمين للوظائف التي أعلنت عنها الهيئة، مُؤخَّرَاً، وهي:

1 – اجتياز المقابلة الشخصية المَبْدَئِيّة من قبل الفرع الذي يتقدم إليه المرشح.

2 – اجتياز مقابلة أخرى من قبل لجنة عليا في ديوان الرئاسة العامة، تركز على سلامة المنهج وحسن الولاء لدى المرشح، والتأكد من مدى تقيده بالأصول الشرعية لأَهْل السُّنَّةِ والجماعة في لزوم البيعة الشرعية لإمام المسلمين، والسمع والطاعة، والحرص على الجماعة.

3 – عدم تأثر المتقدم بالفكر الضال والسلوك المنحرف، والتأكد التام من سلامة المتقدم من التأثر أو التعاطف بأي شكل من الأشكال مع الجماعات، أو الأحزاب الإرهابية المتطرفة كداعش، وجماعة الإخوان المسلمين، وغيرها.

4 – ضرورة خلو سجل المتقدم من أية سوابق جنائية أو أمنية.

5 – ضرورة إلمامه بالمعلومات الشرعية المطلوبة، وكذا أن يتمتع بثبات نفسي وانفعالي في الجوانب النفسية، بما ينعكس إيجاباً على جودة العمل.

6 – الحصول على الشهادة الجامعية في التخصصات الشرعية بتقدير لا يقل عن جيد جداً؛ ومِنْ ثَمَّ اجتياز الدبلوم التأهيلي المعتمد لمدة عام كامل، ثم الخضوع لاختبارات القياس والحصول على رخصة ممارسة العمل الميداني.

وَأَكَّدَ الشليل على اهتمام وحرص مَعَالِي الرئيس العام الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، وتأكيده على لجان المقابلات في الرئاسة بإيلاء جوانب الأمن الفكري، والتحقق من سلامة المنهج أهمية قصوى لدى جميع المتقدمين على وظائف الهيئة الميدانية والإدارية.

واختتم الشليل تصريحه بأن آلية التعيين والقبول لأعضاء الهيئة تأتي ضمن المبادرات التي أطلقها مَعَالِيه بهدف الارتقاء بمستوى الأداء، ورفع الكفاءة بما يحقق تطلعات ولاة الأمر، أيدهم الله، في خدمة الدين والوطن والمجتمع، وبما يتواكب مع رؤية المملكة العَرَبِيّة السعودية 2030.