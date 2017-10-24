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بالصور.. بلدة إيطالية تهدي قاصديها مبالغ مالية مقابل العيش فيها

بالصور.. بلدة إيطالية تهدي قاصديها مبالغ مالية مقابل العيش فيها
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تواصل – وكالات:

تمنح بلدة كانديلا التي تقع في إقليم بوليا الإيطالي، فرصة ثمينة لمن يرغبون في الانتقال من بلدانهم والاستمتاع بأجواء هادئة ومريحة، عبر تقديم مبلغ مالي يعينهم على بدء حياتهم الجديدة في البلدة.

وقال عمدة بلدة كانديلا لقناة “سي.إن.إن” الإخبارية: إن “مجلس البلدة المحلي ينوي منح السكان الجدد مبلغاً تشجيعياً يصل إلى 2000 يورو؛ أَي ما يعادل 2350 دولاراً أمريكياً للعائلات الوافدة، في محاولة لإعادة الحياة إلى البلدة التي باتت شبه مهجورة”.

ويقدم مجلس البلدة المحلي مبالغ مالية تشجيعية وَفْقَاً للحالة الاجْتِمَاعِيّة للوافدين؛ إِذْ يَحْصُل الشخص الأعزب على 800 يورو، بينما يَحْصُل حديثو الزواج على مبلغ 1200 يورو، في حين تحصل العائلة التي يبلغ عدد أَفْرَادها 4 أشْخَاص على 2000 يورو.

يذكر بأن شروط حصول الوافدين الجدد على المبالغ المالية بسيطة للغاية؛ إِذْ لا يتطلب الأمْر سوى العثور على منزل مناسب في البلدة واستئجاره، بِالإِضَافَةِ إلى تقديم إثبات للجهات المختصة بأن دخلك السنوي لا يقل عن 7500 يورو.

 

 

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