«واتس آب» يقرر إضافة ميزة جديدة يترقبها الملايين حول العالم

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً
أقرا الخبر
بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»
أقرا الخبر
«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)
أقرا الخبر
مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية
أقرا الخبر
أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض
أقرا الخبر
اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض

اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض

ترشيحاتنا

طالب يطعن قائد مدرسة في ظهره بالطائف

طالب يطعن قائد مدرسة في ظهره بالطائف

ولي العهد يعلن عن مشروع «نيوم» وجهة المستقبل

ولي العهد يعلن عن مشروع «نيوم» وجهة المستقبل

«حساب المواطن» يوضح حقيقة تحديد 148 ريالاً نصيب الفرد

«حساب المواطن» يوضح حقيقة تحديد 148 ريالاً نصيب الفرد

وفاة الشيخ صالح السدلان

وفاة الشيخ صالح السدلان

«واتس آب» يقرر إضافة ميزة جديدة يترقبها الملايين حول العالم

«واتس آب» يقرر إضافة ميزة جديدة يترقبها الملايين حول العالم
0

 

تواصل – وكالات:

كشف تقرير جديد أن خدمة التراسل الفوري “واتس آب” تخطط حالياً لتوفير المكالمات الصوتية ومحادثات الفيديو لدردشة المجموعات.

وقال موقع صحيفة “إندبندنت” البريطانية: إنه “لا يمكن إضافة أي شخص إلى أي مكالمة تجري في الوقت الحالي على واتس آب، لكن على عكسه يمكن لمستخدمي ماسنجر إجراء مكالمات جماعية في نفس الوقت، وهي الميزة التي يمكن أن تصبح أكثر شعبية على واتس آب إذا ما وفرتها فيسبوك”.

إلى ذلك، كشف موقع “WABetaInfo” المهتم بتسريبات “واتس آب” عن هذه الميزة عن طريق الصدفة خلال اختباره لميزة التعرف على الموقع في الوقت الحقيقي التي أطلقتها الشركة خلال الأسبوع الماضي، واكتشف أن خيار إجراء المحادثات سواء الصوتية أو الفيديو متاح داخل الدردشة الجماعية.

وتعمل “فيسبوك” في الوقت الراهن على تطبيق محادثات جماعية للفيديو يعرف بـBonfire ولكنه متاح حتى الآن لعدد قليل من المستخدمين في الوقت الحالي.

وبالعودة إلى “واتس آب” فمن المنتظر وصول ميزة المحادثات الصوتية للمجموعات قبل وصول ميزة مكالمات الفيديو والتي ستصل في وقت لاحق بعدها مباشرة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

الرياض.. مضاربة وسط الطريق بسبب زحام السيارات (فيديو)

الرياض.. مضاربة وسط الطريق بسبب زحام السيارات (فيديو)

شاهد.. سيارة دفع رباعي تقتحم منزلا بالكويت من باب صغير

شاهد.. سيارة دفع رباعي تقتحم منزلا بالكويت من باب صغير

محلل اقتصادي: لهذه الأسباب.. ضريبة القيمة المضافة لن ترفع الأسعار (فيديو)

محلل اقتصادي: لهذه الأسباب.. ضريبة القيمة المضافة لن ترفع الأسعار (فيديو)

شاهد.. ماذا فعل أمير حائل ليدخل السرور على بائعات «الأسر المنتجة»؟

شاهد.. ماذا فعل أمير حائل ليدخل السرور على بائعات «الأسر المنتجة»؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت
تقارير وحوارات

مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت

المزيد
الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته
تقارير وحوارات

الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته

المزيد
النداء الأخير
تدوينات حرة

النداء الأخير

المزيد
تغريدات وكشكولات..!
مقالات

تغريدات وكشكولات..!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>