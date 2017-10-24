«واتس آب» يقرر إضافة ميزة جديدة يترقبها الملايين حول العالم

تواصل – وكالات:

كشف تقرير جديد أن خدمة التراسل الفوري “واتس آب” تخطط حالياً لتوفير المكالمات الصوتية ومحادثات الفيديو لدردشة المجموعات.

وقال موقع صحيفة “إندبندنت” البريطانية: إنه “لا يمكن إضافة أي شخص إلى أي مكالمة تجري في الوقت الحالي على واتس آب، لكن على عكسه يمكن لمستخدمي ماسنجر إجراء مكالمات جماعية في نفس الوقت، وهي الميزة التي يمكن أن تصبح أكثر شعبية على واتس آب إذا ما وفرتها فيسبوك”.

إلى ذلك، كشف موقع “WABetaInfo” المهتم بتسريبات “واتس آب” عن هذه الميزة عن طريق الصدفة خلال اختباره لميزة التعرف على الموقع في الوقت الحقيقي التي أطلقتها الشركة خلال الأسبوع الماضي، واكتشف أن خيار إجراء المحادثات سواء الصوتية أو الفيديو متاح داخل الدردشة الجماعية.

وتعمل “فيسبوك” في الوقت الراهن على تطبيق محادثات جماعية للفيديو يعرف بـBonfire ولكنه متاح حتى الآن لعدد قليل من المستخدمين في الوقت الحالي.

وبالعودة إلى “واتس آب” فمن المنتظر وصول ميزة المحادثات الصوتية للمجموعات قبل وصول ميزة مكالمات الفيديو والتي ستصل في وقت لاحق بعدها مباشرة.