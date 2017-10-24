«صحة الجوف» تكشف حقيقة جمع أغطية علب الماء مقابل غسيل الكلى مجاناً

تواصل – فريق التحرير:

نفت صحة الجوف ما تم تداوله عبر مواقع التواصل وغيرها بشأن الربط بين تجميع أغطية الماء، مقابل تقديم خدمة غسيل الكلى.

وقالت مديرية الشؤون الصحية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي ‘‘تويتر‘‘ اليوم: ‘‘نوضح أنه لا صحة لما يتداول حول جمع أغطية علب ماء لتقديم خدمة غسيل الكلى بمستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، ونتمنى تحري الدقة بالنقل‘‘.

وكان بعض المغردين قد تداولوا مقطع فيديو يشير إلى أن القيام بتجميع أغطية زجاجات المياه يضمن تقديم خدمة غسيل الكلى مجاناً في مستشفى الأمير متعب بسكاكا.