بالصور.. أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على الشيخ «السدلان»

تواصل – واس:

أدى صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم صلاة الميت على الشيخ صالح بن غانم السدلان – رحمه الله – بحضور سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ .

كما أدى الصلاة صاحب السمو الأمير سعود بن سلمان بن محمد وعضو هيئة كبار العلماء الشيخ صالح بن محمد اللحيدان ومعالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله بن عبدالمحسن التركي ومعالي المستشار بالديوان الملكي عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد بن ناصر الشثري ومعالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند وعدد من أصحاب الفضيلة وكبار والمسؤولين .

وعقب الصلاة قدم سمو أمير منطقة الرياض العزاء والمواساة لأسرة الشيخ صالح السدلان سائلاً الله العلي القدير أن يرحمه و يتغمده بواسع فضله وأن يلهمهم الصبر والسلوان