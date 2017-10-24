ولي العهد يلخص قيمة «مشروع نيوم» بمقارنة بين هاتفين

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أكد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أن مشروع نيوم سيكون بمثابة موقع ومكان مميز للطامحين في العيش بمكان مختلف وعالم جديد.

وأعطى ولي العهد مِثَالاً أَوْضَحَ من خلاله قيمة مشروع نيوم وما وصل إليه العالم من تطور؛ حيث عرض جوالين: أحدهما متطور ذو إمكانات عالية، والآخر تقليدي من نوع قديم، مُوَضِّحَاً أن الفارق بين الحياة في نيوم وغيرها سيكون بمثابة الفارق بين هذين الهاتفين.

وأَوْضَحَ ولي العهد أن الفرص التي تملكها المملكة هي فرص خيالية، مُنَوِّهَاً إلى امتلاك المشروع كل عناصر النجاح والتي من أهمها الشعب السعودي.