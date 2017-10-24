ولي العهد يلخص قيمة «مشروع نيوم» بمقارنة بين هاتفين

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً
أقرا الخبر
بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»
أقرا الخبر
«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)
أقرا الخبر
مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية
أقرا الخبر
أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

ترشيحاتنا

آخر مستجدات «حساب المواطن».. النظام في حالة تحديث والصرف قبل تغيير أسعار الطاقة

آخر مستجدات «حساب المواطن».. النظام في حالة تحديث والصرف قبل تغيير أسعار الطاقة

طالب يطعن قائد مدرسة في ظهره بالطائف

طالب يطعن قائد مدرسة في ظهره بالطائف

ولي العهد يعلن عن مشروع «نيوم» وجهة المستقبل

ولي العهد يعلن عن مشروع «نيوم» وجهة المستقبل

«حساب المواطن» يوضح حقيقة تحديد 148 ريالاً نصيب الفرد

«حساب المواطن» يوضح حقيقة تحديد 148 ريالاً نصيب الفرد

ولي العهد يلخص قيمة «مشروع نيوم» بمقارنة بين هاتفين

ولي العهد يلخص قيمة «مشروع نيوم» بمقارنة بين هاتفين
0

 

تواصل – فريق التحرير:

أكد ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أن مشروع نيوم سيكون بمثابة موقع ومكان مميز للطامحين في العيش بمكان مختلف وعالم جديد.

وأعطى ولي العهد مِثَالاً أَوْضَحَ من خلاله قيمة مشروع نيوم وما وصل إليه العالم من تطور؛ حيث عرض جوالين: أحدهما متطور ذو إمكانات عالية، والآخر تقليدي من نوع قديم، مُوَضِّحَاً أن الفارق بين الحياة في نيوم وغيرها سيكون بمثابة الفارق بين هذين الهاتفين.

وأَوْضَحَ ولي العهد أن الفرص التي تملكها المملكة هي فرص خيالية، مُنَوِّهَاً إلى امتلاك المشروع كل عناصر النجاح والتي من أهمها الشعب السعودي.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

ولي العهد: شبابنا ركيزة مشروع نيوم.. وسنبني أكبر من سور الصين

ولي العهد: شبابنا ركيزة مشروع نيوم.. وسنبني أكبر من سور الصين

تعرّف على وجهة المستقبل «نيوم».. أحدث مشاريع المملكة بنصف تريليون دولار

تعرّف على وجهة المستقبل «نيوم».. أحدث مشاريع المملكة بنصف تريليون دولار

ولي العهد يعلن عن مشروع «نيوم» وجهة المستقبل

ولي العهد يعلن عن مشروع «نيوم» وجهة المستقبل

ولي العهد يمنح الجمعيات الخيرية بحائل 5 ملايين ريال من حسابه

ولي العهد يمنح الجمعيات الخيرية بحائل 5 ملايين ريال من حسابه

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت
تقارير وحوارات

مدربة تكشف لـ «تواصل» قصتها مع «التأتأة» وتقول: لم تكن عائقاً توظفت وتزوجت

المزيد
الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته
تقارير وحوارات

الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته

المزيد
النداء الأخير
تدوينات حرة

النداء الأخير

المزيد
تغريدات وكشكولات..!
مقالات

تغريدات وكشكولات..!

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>