الجبير: المملكة تؤيد موقف «ترامب» تجاه إيران

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الخارجية عادل الجبير، اليوم الثلاثاء، إن المملكة تؤيد موقف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حيال إيران، وذلك بعدما لم يقر بالتزام طهران بالاتفاق النووي.

وتطرق الجبير في تصريحات خلال مؤتمر في لندن إلى محاولات إيران لامتلاك قنبلة نووية قائلاً: “الناس قلقة من إيران الآن فكيف إذا حصلت على قنبلة نووية؟!”.

وأكد الجبير، أن مشكلة قطر تكمن في دعمها للإرهاب، ونشر الزعزعة في المنطقة، واحتواء المطلوبين، وإذا أرادت قطر أن تصبح جارة جيدة ونحن نأمل ذلك؛ فعليها تغيير سياساتها وطريقتها.