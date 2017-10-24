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آخر مستجدات «حساب المواطن».. النظام في حالة تحديث والصرف قبل تغيير أسعار الطاقة
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تواصل – الرياض:

أكدت خدمة العملاء في “حساب المواطن”، أن النظام حالياً في مرحلة تحديث، وقالت: “عزيزي المستفيد، نعتذر منك يوجد حالياً تحديث على النظام.”

وطالب الحساب من أي مواطن لم يسجل في البرنامج، أن يدخل ويقوم بإرفاق بيانات مستفيدي الضمان بشكل تلقائي، وقال: لا بد من الدخول وتحديث البيانات من “تسجيل جديد”.

وأضاف: طريقة التسجيل لمستفيدي الضمان يكون من خلال “تسجيل جديد”، ثم إدخال: (رقم الهوية – تاريخ الميلاد – رقم الجوال)، ثم تعديل البيانات.

وقالت خدمة العملاء: “نحن الآن في مرحلة التسجيل والتقديم، وسيتم الإعلان عن قيمة البدل في وقت لاحق.”

وأكدت خدمة العملاء على ضرورة الإفصاح عن “الراتب الإجمالي” مع البدلات، قبل أي حسومات، حسب ما هو موضح في تعريف الراتب.

وأكدت أن “الصرف سيتم قبل اتخاذ أي خطوة في تغيير أسعار منتجات الطاقة.”

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