«الرميان» لـ«بلومبيرج»: تضاعف أعداد العاملين في «صندوق الاستثمارات» خلال عامين

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تواصل – سامر محمد:

تصل الاسْتِثْمَارَات المحلية الحالية لصندوق الاسْتِثْمَارَات العامة في المملكة إلى أكثر من 90% من محفظته، ويوظف الصندوق أكثر من 200 شخص، ومن المتوقع أن يرتفع العدد ليصبح 500 خلال عامين، ومن الممكن أن يصل إلى نحو 1000 موظف بحلول 2025م، وَفْقَاً لـ”ياسر الرميان” مدير إدارة الصندوق في حواره مع شبكة “بلومبيرج” الأمْريكية.

وَأَشَارَ “الرميان” في حديثه للشبكة بالرياض، إلى أن الصندوق الذي يدير حَالِيَّاً 230 مليار دولار، سيسعى لاستثمار ربع هذه الأصول في الأسْوَاق الأجْنَبِيَّة.

ولفت “الرميان” إلى سعي الصندوق للدخول في اسْتِثْمَارَات جديدة عبر الاقتراض الذي تكون أرباح الاسْتِثْمَارَات الناشئة عنه أعلى من الفائدة المستحقة.

وتصعد المملكة حَالِيَّاً من خططها لتحويل صندوق الاسْتِثْمَارَات العامة إلى صندوق عالمي ضخم بمَا يُمَثِّلُ نقطة الارتكاز لتنويع الاقتصاد بَعِيدَاً عن الاعتماد على النفط.

ويستهدف الصندوق عائدات سنوية تتراوح ما بين 8 إلى 9% على المدى الطويل، أو من 2025 إلى 2030م، وَفْقَاً لما ذكره “الرميان” في “مُبَادَرَة مستقبل الاستثمار” بالرياض أمام شركات اسْتِثْمَارِيّة عالمية، حيث تتراوح عائدات الاسْتِثْمَارَات الحالية للصندوق بين 4 إلى 5%.

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