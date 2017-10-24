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تقرير: «روحاني» يتباهى بتدمير إيران لدول عربية (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

بثت قناة “العربية” تقريراً مصوراً يسلط الضوء على تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني بعدما تباهى بمكانة إيران في المنطقة وقوة نفوذها في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

وذكر التقرير المصور أن “روحاني” انضم مؤخراً لقائمة القيادات الإيرانية المفاخرة بنفوذ طهران في قلب الخارجية العربية، مبينًا أنه غير مدرك لحجم الدمار الذي خلفته سياسيات بلاده في المنطقة.

وأشار التقرير إلى أن إيران تعتمد منذ زمنٍ بعيد على خلق ميليشيات مسلحة في البلاد العربية توازي الأنظمة من أجل بسط سيطرتها، وقد فعلت ذلك في لبنان (ميليشيا حزب الله)، واليمن (ميليشيا الحوثي)، والعراق (ميليشيا الحشد الشعبي).

يشار إلى أن تصريحات “روحاني” تزامنت مع تصريحات وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون والتي ربط فيها انعدام الاستقرار بالمنطقة بالنظام الإيراني.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    ماذانتوقع من رئيس دولة اسست على حقدهاللعرب ومن ادبياتها تدميرالعرب تزعم انهادولةاسلامية معادية لأسرائيل وهي تبطن غيرماتعلن

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