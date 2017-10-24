مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 76 ألف سلة غذائية بـ«تعز»

تواصل – واس:

دشَّن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس في مدينة تعز مشروع توزيع 76250 سلة غذائية تستفيد منها 14 مديرية في محافظة تعز، حضره وكيل محافظة تعز عبدالقوي المخلافي ورئيس اللجنة الفرعية للإغاثة بتعز رشاد الأكحلي ووكيل المحافظة الدكتور عبدالحكيم عون.

وأشاد رئيس اللجنة الفرعية للإغاثة رشاد الأكحلي بجهود مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وإسهاماته المتميزة في اليمن عامة وتعز خاصة في تخفيف معاناة المواطنين مؤكداً تذليل كل الصعوبات لتنفيذ المشروع.

ونوه بعمل الشريك المنفذ ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية وتعاونه الكبير بالتنسيق مع اللجنة العليا للإغاثة وتقديم كل البيانات وآلية التوزيع.

وتأتي هذه المساعدات امتداداً للمشاريع الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز لأبناء المحافظات اليمنية للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة التي يعيشونها.

يذكر أن المشروع يستمر لمدة خمسة أشهر ويستهدف الأسر التي فقدت معيلها والأسر النازحة.