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مصادر: إعادة «أبو رمش» إلى السجن بعد فشله في سداد 40 مليون ريال لأصحابها

مصادر: إعادة «أبو رمش» إلى السجن بعد فشله في سداد 40 مليون ريال لأصحابها
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت مصادر مطلعة أن زعيم المرمشين الملقب بـ”أبو رمش” في محافظة العلا بمنطقة المدينة المنورة، قد أعيد إلى السجن بعد أن فشل هو ورفاقه في سداد 40 مليون ريال لأصحابها، وقام شقيقه بسحب الكفالة الضامنة للتسديد.

وأوضحت المصادر، وفقاً لـ”مكة” أن إجمالي المبالغ المالية المستحقة عليه ورفاقه تصل إلى 75 مليون ريال صدرت بها أحكام ملزمة بالسداد أو السجن، وتتضاعف تلك المبالغ سنوياً حسب انتهاء تاريخ الكمبيالات.

وأشارت إلى أنه تم إطلاق سراح عضوين من المرمشين أبناء عمومته شريطة سداد 35 مليوناً مبالغ مستحقة خلال عام أو إعادتهم للسجن.

يذكر أن أبا رمش ورفاقه اشتهروا بالترميش في محافظة العلا، وهو نشاط تجاري مشبوه عبر شراء مركبات فاخرة ومبانٍ سكنية وأغنام بالآجل وبيعها بسعر زهيد لتوفير السيولة، حيث حكم عليهم بتهمة النصب والاحتيال.

 

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