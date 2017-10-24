ولي العهد: شبابنا ركيزة مشروع نيوم.. وسنبني أكبر من سور الصين

تواصل- فريق التحرير:

قال صاحب السمو الملكي، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، إن “مشروع نيوم موقع ومكان للحالمين بعالم جيد ومهم لمصادر الطاقة المختلفة، و10% من التجارة العالمية تمر من خلاله”.

وأضاف ولي العهد، في لقاء تلفزيوني على هامش مبادرة “مستقبل الاستثمار”، أن “كل عناصر النجاح موجودة في مشروع نيوم، وسنبني أكبر من سور الصين العظيم لكن بألواح شمسية، كما نهدف إلى أن تكون الروبوتات أكثر من البشر”.

وتابع، أن “الشباب السعودي هو ركيزة مشروع نيوم، و70% من الشعب تحت 30 عاماً”، مؤكداً “أكبر عنصر لدينا في مشروع نيوم الإنسان السعودي”.