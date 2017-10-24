تضارب الأنباء حول «اشتباكات» بين القوات العراقية والبيشمركة

تواصل – وكالات:

تضارب كبير تشهده الساحة العراقية هذه الأيام، خصوصاً فيما يتعلق بالاشتباكات والمعارك العسكرية الدائرة بين القوات العراقية والبيشمركية، حيث يؤكد مسؤولون بحكومة إقليم كردستان شن القوات الحكومية العراقية، هجوماً على منطقة قرب الحدود مع تركيا، بينما تنفي حكومة بغداد ذلك.

وقال المتحدث باسم رئاسة كردستان العراق، هيمن هورامي، إن قوات البيشمركة تصدت لهجوم قرب ربيعة، 40 كيلومتراً جنوبي منطقة حدودية تحت سيطرة الأكراد.

في المقابل نقلت وكالة رويترز، نفي المتحدث باسم الجيش العراقي صحة تلك الأنباء، كما تحدث مستشار لحكومة بغداد عن سعي القوات الحكومية للسيطرة على منطقة فيشخابور، التي تعد معبراً لتركيا وسوريا.

أمريكا تدعو للحوار

في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، بغداد والمسؤولين في إقليم كردستان إلى حل الأزمة بينهما بالحوار.

وعبر تيلرسون عن موقفه في بداية اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الذي دافع عن دور فصائل الحشد الشعبي المدعومة من إيران رداً على انتقادات وجهها وزير الخارجية الأمريكي الأحد.

ودعمت واشنطن موقف حكومة العبادي برفض شرعية الاستفتاء الذي أجراه الأكراد الشهر الماضي، وأقر انفصال الإقليم عن العراق بالأغلبية الساحقة.

وحضَّت الولايات المتحدة الطرفين إلى تجنب التصعيد في المواجهة بينهما، بعدما سيطرت قوات الجيش العراقي على مدينة كركوك الغنية بالنفط.