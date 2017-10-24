تضارب الأنباء حول «اشتباكات» بين القوات العراقية والبيشمركة

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً
أقرا الخبر
بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»
أقرا الخبر
«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)
أقرا الخبر
مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية
أقرا الخبر
أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض
أقرا الخبر
اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض

اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض

ترشيحاتنا

طالب يطعن قائد مدرسة في ظهره بالطائف

طالب يطعن قائد مدرسة في ظهره بالطائف

«حساب المواطن» يوضح حقيقة تحديد 148 ريالاً نصيب الفرد

«حساب المواطن» يوضح حقيقة تحديد 148 ريالاً نصيب الفرد

وفاة الشيخ صالح السدلان

وفاة الشيخ صالح السدلان

الطفلة «شذى الطويرقي» ترد على سؤال ماذا تقرئين؟ (فيديو)

الطفلة «شذى الطويرقي» ترد على سؤال ماذا تقرئين؟ (فيديو)

تضارب الأنباء حول «اشتباكات» بين القوات العراقية والبيشمركة

تضارب الأنباء حول «اشتباكات» بين القوات العراقية والبيشمركة
0

تواصل – وكالات:

تضارب كبير تشهده الساحة العراقية هذه الأيام، خصوصاً فيما يتعلق بالاشتباكات والمعارك العسكرية الدائرة بين القوات العراقية والبيشمركية، حيث يؤكد مسؤولون بحكومة إقليم كردستان شن القوات الحكومية العراقية، هجوماً على منطقة قرب الحدود مع تركيا، بينما تنفي حكومة بغداد ذلك.

وقال المتحدث باسم رئاسة كردستان العراق، هيمن هورامي، إن قوات البيشمركة تصدت لهجوم قرب ربيعة، 40 كيلومتراً جنوبي منطقة حدودية تحت سيطرة الأكراد.

في المقابل نقلت وكالة رويترز، نفي المتحدث باسم الجيش العراقي صحة تلك الأنباء، كما تحدث مستشار لحكومة بغداد عن سعي القوات الحكومية للسيطرة على منطقة فيشخابور، التي تعد معبراً لتركيا وسوريا.

أمريكا تدعو للحوار

في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية الأمريكي، ريكس تيلرسون، بغداد والمسؤولين في إقليم كردستان إلى حل الأزمة بينهما بالحوار.

وعبر تيلرسون عن موقفه في بداية اجتماع مع رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، الذي دافع عن دور فصائل الحشد الشعبي المدعومة من إيران رداً على انتقادات وجهها وزير الخارجية الأمريكي الأحد.

ودعمت واشنطن موقف حكومة العبادي برفض شرعية الاستفتاء الذي أجراه الأكراد الشهر الماضي، وأقر انفصال الإقليم عن العراق بالأغلبية الساحقة.

وحضَّت الولايات المتحدة الطرفين إلى تجنب التصعيد في المواجهة بينهما، بعدما سيطرت قوات الجيش العراقي على مدينة كركوك الغنية بالنفط.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

«بارزاني» يتحدى بغداد: لن تستطيعوا اعتقال نائبي

«بارزاني» يتحدى بغداد: لن تستطيعوا اعتقال نائبي

القوات العراقية تسيطر على شركة نفط الشمال في كركوك (صور)

القوات العراقية تسيطر على شركة نفط الشمال في كركوك (صور)

تصعيد خطير في كركوك.. القوات العراقية تتقدم باتجاه حقول النفط

تصعيد خطير في كركوك.. القوات العراقية تتقدم باتجاه حقول النفط

قصف مدفعي متبادل بين القوات العراقية والكردية جنوب مدينة كركوك

قصف مدفعي متبادل بين القوات العراقية والكردية جنوب مدينة كركوك

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته
تقارير وحوارات

الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته

المزيد
النداء الأخير
تدوينات حرة

النداء الأخير

المزيد
تغريدات وكشكولات..!
مقالات

تغريدات وكشكولات..!

المزيد
«الهنوف» تكشف لـ«تواصل» قصة وصولها إلى العالمية باختراعات المكفوفين
تقارير وحوارات

«الهنوف» تكشف لـ«تواصل» قصة وصولها إلى العالمية باختراعات المكفوفين

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>