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طالب يطعن قائد مدرسة في ظهره بالطائف
صورة رمزية
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تواصل – الطائف:

أقدم طالب على طعن قائد مدرسة شمال محافظة الطائف، بعد الدخول عليه في الإدارة بالمدرسة.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي، أن الجهات الأمنية باشرت التحقيق في القضية وتحفظت على الطالب المعتدي، بحسب ”الميدان التعليمي“.

وأشار، إلى أن المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف المكلف محمد بن عامر النفيعي، وجه مكتب التعليم بعشيرة بتشكيل لجنة لمعرفة أسباب ودوافع الواقعة والرفع بتقرير مفصل عنها.

وبين المتحدث الرسمي لتعليم الطائف، أن الحالة الصحية لقائد المدرسة المعتدى عليه مستقرة ولله الحمد.

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