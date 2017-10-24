السديس يُطلق الخطة الخمسية لكلية المسجد النبوي.. ومسابقة بـ30 ألف ريال

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أعلن الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام المسجد النبوي، عن تدشين عدد من الأقسام والبرامج في كلية المسجد النبوي، شملت قسمي العقيدة واللغة العربية؛ ليصبح بذلك عدد الأقسام في الكلية خمسة أقسام.

وحضر التدشين الدكتور علي بن سليمان العبيد وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي، والمستشار عبدالواحد بن علي الحطاب المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات العامة والإعلام، حيث شهد التدشين عرضا لفيلم تعريفي للكلية وأقسامها.

وسعياً من الكلية لتعزيز ثقافة البحث العلمي وتوفير بيئة محفزة للإبداع فقد تم افتتاح وحدة البحث العلمي ووحدة التطوير والجودة الأكاديمية والتي تُعنى بالتطوير المستمر وفق معايير ومقاييس الجودة ووحدة خدمة المجتمع لتحقيق الريادة في التنمية المجتمعية على المستوى المحلي والخارجي وعقد شراكات ذات جودة تراعي متطلبات المجتمع .

مسابقة للبحث العلمي

وأطلع معالي الرئيس العام على ما تتضمنه الخطة الاستراتيجية للكلية للخمس سنوات القادمة من مشاريع هامة يأتي في مقدمتها افتتاح القسم النسائي والتعليم عن بعد.

وأطلق مسابقة البحث العلمي مجموع جوائزها 30 ألف ريال ومسابقة أخرى للتعريف بكلية المسجد النبوي.

وفي نهاية اللقاء قدم الشيخ السديس شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده، على فائق العناية بالحرمين الشريفين سائلا الله تعالى أن يبارك في الجهود وأن يسدد الخطى، كما قدم شكره لفضيلة عميد الكلية الدكتور محمد الخضيري وللقائمين على هذا الصرح التعليمي.