بالصور.. شركة صينية تسبق «أبل» وتطرح «آيفون X» مُقلداً

تواصل – وكالات:

بدأت شركة صينية في طرح أجهزة مقلدة من هاتف أبل الجديد “آيفون X” والتي تستهدف فئة معينة من المستخدمين، وذلك قبل أسبوع واحد من فتح باب الحجز المسبق للهاتف الأصلي.

وسلط موقع Engadget الأمريكي الضوء على إحدى هذه النسخ المستنسخة، والتي ظهرت بمعرض الإلكترونيات العالمية بهونج كونج، والتي تم تصنيعها من قبل شركة صينية تحمل اسم “هوتوندر”.

وأطلقت هوتوندر على النسخة المقلدة من “آيفون X” اسم “Symbol S3″، ودعمته بالجيل الرابع ونظام أندرويد 8.0، لكن دعم بنفس تصميم هاتف أبل، باستثناء فارق وأحد ملحوظ وهو إطار الشاشة، الذي يأت باللون الأبيض بدلاً من الأسود، والذي صمم عن قصد لمحاكاة تصميم شاشة هاتف “آيفون X”.

وعلى عكس النسخة الحقيقية من آيفون، فإن هاتف Symbol S3 دعم بشاشة IPS قياس 6 بوصة، تعرض الصورة بدقة 1،440 × 720 بيكسل، مع زوج من الكاميرات بالإضافة إلى فلاش ليد، مما يعني أن الهاتف الصيني يحتوى على أربع كاميرات، الكاميرتين الأماميتين بدقة 5 ميجابكسل و2 ميجا بكسل، أما الكاميرا الخلفية بدقة 13 ميجا بكسل و2 ميجابكسل.

وزود هاتف Symbol S3 بشرائح MT6739 مدياتيك الجديدة، والتي تعمل بسرعة 1.3 جيجاهيرتز، كما يحتوي الهاتف على بطارية ثابتة بقوة 2.900 ملي أمبير في الساعة بدون شحن لاسلكي، بالإضافة إلى ذاكرة داخلية 16 جيجابايت، وذاكرة عشوائية 2 جيجابايت فقط.