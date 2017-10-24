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انطلاق مسابقة «10x10x10» على موقع الدرر السنية

انطلاق مسابقة «10x10x10» على موقع الدرر السنية
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تواصل- فريق التحرير:

أطلقت مؤسسة الدرر السنية مسابقتها الشهرية العالمية على موقعها الإلكتروني وبمبلغ 1000 ريال لكل فائز، تحت شعار (10أسئلة × 10أيام × 10 فائزين).

وتهدف المؤسسة من إطلاق هذه المسابقة إلى رفع الوعي ونشر العلم الشرعي من خلال التعريف بالموسوعات العلمية على موقع الدرر السنية والتي تشمل: موسوعة التفسير، والموسوعة الحديثية، والموسوعة الفقهية، والموسوعة العقدية، والموسوعة التاريخية، وغيرها من الموسوعات العلمية المتخصصة.

وأقامت المؤسسة عدة مسابقات عالمية في التفسير وفي مسائل الصوم والحج واللباس والزينة وغيرها، وحظيت بتفاعل عالمي كبير حيث تجاوز عدد المشتركين فيها 200 ألف مشارك من مختلف دول العالم.

جدير بالذكر أنه زار المؤسسة واطلع على أنشطتها وموسوعاتها عدد كبير من العلماء وطلبة العلم في مقدمتهم نخبة من أعضاء هيئة كبار العلماء، منهم: سماحة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ، وأصحاب الفضيلة الشيخ عبد الله المطلق، والشيخ صالح بن حميد, والشيخ عبدالله بن خنين، وغيرهم من أهل العلم والفضل.

ويمكن المشاركة في المسابقةعبر الرابط

أو زيارة موقع الدرر السنيةعبر الرابط

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