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ولي العهد: بناء «نيوم» من الصفر على أرض خام.. وتعيين «كلاينفيلد» رئيساً تنفيذياً للمشروع
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تواصل – واس

أعلن صندوق الاستثمارات العامة عن توقيع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، عقد تعيين الدكتور كلاوس كلينفيلد لمنصب الرئيس التنفيذي لـ”نيوم”، وهو الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركتي ألكوا، ووأركونيك.

وقد تم الإعلان اليوم عن مشروع “نيوم” من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، رئيس المجلس التأسيسي لمشروع نيوم . حيث ستدعم المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمارات العامة والمستثمرون المحليون والدوليون مشروع “نيوم” بأكثر من 500 مليار دولار على مدى السنوات المقبلة.

ويؤكد تعيين الدكتور كلاوس طموح المملكة، حيث انطلق مشروع “نيوم” تحقيقاً لرؤية 2030، والتي تهدف إلى تطوير المملكة وتحويلها إلى نموذج رائد ومزدهر للتميز. كما تمتد مساحة أراضي “نيوم” إلى أكثر من 26,500 كم2 ، وتمتد عبر الحدود المصرية والأردنية؛ مما يجعل “نيوم” أول منطقة اقتصادية خاصة تمتد عبر ثلاث دول.

ويحظى الدكتور كلاوس باحترام عالمي، حيث كان يشغل في الآونة الأخيرة منصب الرئيس التنفيذي ورئيس مجلسي إدارة شركة ألكوا/أركونيك، وهما شركتان رائدتان عالمياً في صناعة الألومنيوم، بالإضافة إلى صناعة المنتجات وتقديم الحلول الهندسية. كما يتمتع الدكتور كلاوس بخبرة ممتدة على مدى عشرين عاماً في شركة سيمنز، وهي الشركة الرائدة في قطاع الإلكترونيات العالمية والتكتلات الصناعية، والتي شغل فيها منصب الرئيس التنفيذي.

وصرح سمو ولي العهد بأنه:”سيتم بناء “نيوم” من الصفر على أرض خام. كما تشكل التقنيات المستقبلية حجر الأساس في تطوير مشروع “نيوم”، والذي سيتيح المجال لتبني أسلوب جديد للحياة”. كما ذكر سموه الكريم أن: “الدكتور كلاوس يتمتع بسجل حافل في قيادة بعض الشركات الأكثر ديناميكية وتطوراً وأفضل أداءً في العالم، ونحن نعتقد أن هذه المهارات بالإضافة إلى خبرته القيادية ستضمن نجاح المشروع”.

كما علق الدكتور كلاوس قائلاً: “مشروع “نيوم” هو فرصة فريدة تجمع بين أعلى مستويات المعيشة مع آفاق اقتصادية فريدة، ويشرفني أن أقوم بهذا الدور القيادي”.

الجدير بالذكر أن الدكتور كلاوس هو عضو فخري بمعهد بروكينغز، وعضو في مجلس العلاقات الخارجية. وهو عضو مجلس الشيوخ الفخري لاجتماع لينداو للحائزين على جائزة نوبل، كما يشغل منصب عضو في مجلس أمناء المنتدى الاقتصادي العالمي. وقد كان الدكتور كلاوس لسنوات عديدة عضواً في المجلس الاستشاري العالمي لرئيس مجلس الإدارة الصيني لي، وهو مجلس عمدة شانغهاي، المجلس الاستشاري لقادة الأعمال الدولية في شانغهاي، وعضو المجلس الاستشاري للاستثمار الأجنبي لرئيس وزراء روسيا. خدم الدكتور كلاوس كذلك لأعوام عديدة في مجالس إدارات شركة باير، بنك مورغان ستانلي وشركة هيوليت باكارد.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    أبو البرااء

    اللهم اكتب الخير لهذه البلاد ووفق حكامها لما تحبه وترضاه وأصلحهم واهدهم

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