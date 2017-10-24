8 أطعمة تساعدك للحصول على «بطن مسطحة»

تواصل – وكالات:

يعاني كثيرون من مشكلة البطن الممتلئة، الأمر الذي يعد مزعجاً ويفسد من مظهرهم أمام الجميع، فيما نصح موقع “fitday” الأمريكي بتناول بعض الأطعمة للحصول على بطن مسطحة.

ونصح الموقع عند تناول هذه الأطعمة للحصول على بطن مسطحة بالابتعاد عن تناول الأطعمة التي تحتوي على الكربوهيدرات المكررة، وكذلك الحلوى، والصودا، والسكر والصوديوم.

وجاءت الأطعمة كالآتي:

1- التوت: يحتوي على الألياف، فضلاً عن الأنثوسيانين، التي تساعد على حرق الدهون، ويفضل تناول الفواكه الملونة الحمراء أو الزرقاء مثل العنب، التوت، والفراولة في النظام الغذائي الخاص بك.

2- اللوز: يعتبر اللوز الخام وجبةً خفيفة تحتوي على نسبة عالية من الألياف والدهون الأحادية غير مشبعة، وكذلك المغنيسيوم؛ مما يساعد على الحفاظ على مستويات السكر في الدم في الجسم، ويساعد تناول اللوز أيضاً على إعادة بناء العضلات.

3- الخيار: يحتوي الخيار على نسبة عالية من الماء ومنخفضة في السعرات الحرارية، بالإضافة لاحتوائها على الفلورونويد مضادات الأكسدة كيرسيتين التي يمكن أن تقلل من التورم.

4- الموز: يحتوي الموز على البوتاسيوم الذي يساعد على التخلص من الانتفاخ.

5- الزبادي: يحتوي الزبادي على كالسيوم وكذلك بكتيريا بروبيوتيك التي تنظم الجهاز الهضمي.

6- التفاح: يحتوي التفاح تقريباً على 85% من الماء، كما يعتبر مصدراً كبيراً من الألياف التي تساعد على الهضم وفقدان الوزن.

7- البيض: يعتبر البيض من أعظم مصادر البروتين، كما يحتوي، على فيتامين B12 مما يساعد الجسم على كسر الخلايا الدهنية.

8- الأفوكادو: يعتبر الأفوكادو مصدراً للألياف والأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة التي تساعد على حرق الدهون في البطن.