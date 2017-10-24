6 وسائل لتمييز الأطعمة الفاسدة في المطبخ

تواصل – وكالات:

يشتري معظم الناس أطعمةً فائضةً عن حاجتهم، ويخزنون قسماً منها في الثلاجة أو خزائن ورفوف المطبخ، ويغفلون في كثير من الأحيان عنها إلى أن تتعفن وتصبح غير صالحة للأكل؛ مما يستدعي رميها في القمامة.

وتسبب الأطعمة الفاسدة في حال تم تناولها العديد من الأمراض التي يمكن أن تسبب الوفاة في بعض الأحيان، لذلك يجب الحرص على تخزين المأكولات بالشكل الصحيح واستهلاكها ضمن فترة صلاحيتها.

“موقع ماشيد”، يقدم مجموعة من الوسائل التي تساعد على تحديد الأطعمة الفاسدة لتجنب تناولها، خاصة وأن بعض التجار يستخدمون العديد من الحيل لإخفاء فترة انتهاء صلاحيتها:

1- التحقق من فترة الصلاحية: قبل شراء أو تناول أي طعام يجب التحقق من فترة الصلاحية المدونة على العبوة، وعلى الرغم من أن هذه الفترة لا تعد المؤشر الأساسي لضمان صلاحية الأطعمة، إلا أن من الضروري قراءة تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، وخاصة على الأطعمة سريعة الفساد كالألبان والحليب واللحوم.

2- رائحة الأطعمة: غالباً ما تعطي رائحة الأطعمة فكرة عن مدى صلاحيتها للأكل، حيث تتغير رائحة معظم الأطعمة وتصبح منفرة عندما تفسد، ويفضل أن يشم رائحة الطعام أكثر من شخص للتيقن من أن بالإمكان تناوله، أو أن الأوان قد حان للتخلص منه.

3- التحقق عن طريق الإنترنت: يوفر المجلس الدولي لسلامة الأغذية على موقعه في الإنترنت، مخططات بيانية زمنية تبين الزمن الذي يمكن خلاله تخزين جميع أنواع الأطعمة قبل أن تبدأ البكتيريا بالنشاط والتكاثر داخلها، ويساعد ذلك على التأكد من صلاحية الأطعمة خاصة وأن بعضها لا تبدي أي تغيرات بنيوية على المدى القصير ولا يمكن تمييزها بالشم أو العين المجردة.

4- مراقبة الساعة: إذا كنت في نزهة عائلية ومر وقت على طهي اللحوم أو الدجاج أو أي نوع من الأطعمة تبدأ البكتيريا بالتكاثر، وتشير الأبحاث أن ترك الأطعمة لمدة ساعتين في درجة حرارة الغرفة كفيل بإفسادها.

5- لون الأطعمة: يتغير لون وبنية العديد من الأطعمة وخاصة اللحوم عندما تفسد، وتكون اللحوم الطازجة ذات لون وردي مائل إلى الأحمر وبنيتها طرية مطاطية، في حين يكون لون اللحوم الفاسدة أقرب إلى اللون البني وقاسية الملمس.

6- شروط التخزين: تختلف شروط تخزين الأطعمة بحسب نوعها، فما ينطبق على اللحوم لا ينطبق على الألبان ومشتقاتها، كما تختلف شروط ودرجة الحرارة التي تحتاجها الخضار والفواكه عن غيرها من الأطعمة، لذلك يجب معرفة شروط تخزين أي نوع من الطعام قبل شرائه، وفي حال لم يتم التقيد بهذه الشروط لا ينصح بتناول الأطعمة.