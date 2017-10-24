6 وسائل لتمييز الأطعمة الفاسدة في المطبخ

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً
أقرا الخبر
بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»
أقرا الخبر
«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)
أقرا الخبر
مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية
أقرا الخبر
أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض
أقرا الخبر
اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض

اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض

ترشيحاتنا

«حساب المواطن» يوضح حقيقة تحديد 148 ريالاً نصيب الفرد

«حساب المواطن» يوضح حقيقة تحديد 148 ريالاً نصيب الفرد

وفاة الشيخ صالح السدلان.. والصلاة عليه عصرًا بالرياض

وفاة الشيخ صالح السدلان.. والصلاة عليه عصرًا بالرياض

الطفلة «شذى الطويرقي» ترد على سؤال ماذا تقرئين؟ (فيديو)

الطفلة «شذى الطويرقي» ترد على سؤال ماذا تقرئين؟ (فيديو)

1.7 مليار ريال للدفعة الأولى لمستفيدي حساب المواطن.. والصرف بعد أسبوع

1.7 مليار ريال للدفعة الأولى لمستفيدي حساب المواطن.. والصرف بعد أسبوع

6 وسائل لتمييز الأطعمة الفاسدة في المطبخ

6 وسائل لتمييز الأطعمة الفاسدة في المطبخ
0

تواصل – وكالات:

يشتري معظم الناس أطعمةً فائضةً عن حاجتهم، ويخزنون قسماً منها في الثلاجة أو خزائن ورفوف المطبخ، ويغفلون في كثير من الأحيان عنها إلى أن تتعفن وتصبح غير صالحة للأكل؛ مما يستدعي رميها في القمامة.

وتسبب الأطعمة الفاسدة في حال تم تناولها العديد من الأمراض التي يمكن أن تسبب الوفاة في بعض الأحيان، لذلك يجب الحرص على تخزين المأكولات بالشكل الصحيح واستهلاكها ضمن فترة صلاحيتها.

“موقع ماشيد”، يقدم مجموعة من الوسائل التي تساعد على تحديد الأطعمة الفاسدة لتجنب تناولها، خاصة وأن بعض التجار يستخدمون العديد من الحيل لإخفاء فترة انتهاء صلاحيتها:

1- التحقق من فترة الصلاحية: قبل شراء أو تناول أي طعام يجب التحقق من فترة الصلاحية المدونة على العبوة، وعلى الرغم من أن هذه الفترة لا تعد المؤشر الأساسي لضمان صلاحية الأطعمة، إلا أن من الضروري قراءة تاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية، وخاصة على الأطعمة سريعة الفساد كالألبان والحليب واللحوم.

2- رائحة الأطعمة: غالباً ما تعطي رائحة الأطعمة فكرة عن مدى صلاحيتها للأكل، حيث تتغير رائحة معظم الأطعمة وتصبح منفرة عندما تفسد، ويفضل أن يشم رائحة الطعام أكثر من شخص للتيقن من أن بالإمكان تناوله، أو أن الأوان قد حان للتخلص منه.

3- التحقق عن طريق الإنترنت: يوفر المجلس الدولي لسلامة الأغذية على موقعه في الإنترنت، مخططات بيانية زمنية تبين الزمن الذي يمكن خلاله تخزين جميع أنواع الأطعمة قبل أن تبدأ البكتيريا بالنشاط والتكاثر داخلها، ويساعد ذلك على التأكد من صلاحية الأطعمة خاصة وأن بعضها لا تبدي أي تغيرات بنيوية على المدى القصير ولا يمكن تمييزها بالشم أو العين المجردة.

4- مراقبة الساعة: إذا كنت في نزهة عائلية ومر وقت على طهي اللحوم أو الدجاج أو أي نوع من الأطعمة تبدأ البكتيريا بالتكاثر، وتشير الأبحاث أن ترك الأطعمة لمدة ساعتين في درجة حرارة الغرفة كفيل بإفسادها.

5- لون الأطعمة: يتغير لون وبنية العديد من الأطعمة وخاصة اللحوم عندما تفسد، وتكون اللحوم الطازجة ذات لون وردي مائل إلى الأحمر وبنيتها طرية مطاطية، في حين يكون لون اللحوم الفاسدة أقرب إلى اللون البني وقاسية الملمس.

6- شروط التخزين: تختلف شروط تخزين الأطعمة بحسب نوعها، فما ينطبق على اللحوم لا ينطبق على الألبان ومشتقاتها، كما تختلف شروط ودرجة الحرارة التي تحتاجها الخضار والفواكه عن غيرها من الأطعمة، لذلك يجب معرفة شروط تخزين أي نوع من الطعام قبل شرائه، وفي حال لم يتم التقيد بهذه الشروط لا ينصح بتناول الأطعمة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

للنساء.. 6 وسائل للتخلص من الروائح الكريهة في المطبخ

للنساء.. 6 وسائل للتخلص من الروائح الكريهة في المطبخ

لربات المنزل.. 10 أخطاء يجب تجنبها في المطبخ

لربات المنزل.. 10 أخطاء يجب تجنبها في المطبخ

9 أخطاء يجب تجنّبها عند تخزين الأطعمة في المطبخ

9 أخطاء يجب تجنّبها عند تخزين الأطعمة في المطبخ

شاهد.. حيل بسيطة لفتح عبوات الطعام في المطبخ

شاهد.. حيل بسيطة لفتح عبوات الطعام في المطبخ

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته
تقارير وحوارات

الشيخ السدلان سيرة ومسيرة عالم.. حياته ومشايخه ومؤلفاته

المزيد
النداء الأخير
تدوينات حرة

النداء الأخير

المزيد
تغريدات وكشكولات..!
مقالات

تغريدات وكشكولات..!

المزيد
«الهنوف» تكشف لـ«تواصل» قصة وصولها إلى العالمية باختراعات المكفوفين
تقارير وحوارات

«الهنوف» تكشف لـ«تواصل» قصة وصولها إلى العالمية باختراعات المكفوفين

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>