جمعية خيرية تُنقذ أرملة من السجن بسبب دين في مكة

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أدخلت جمعية نماء الخيرية بمنطقة مكة المكرمة البهجة على قلب أرملة بعد سداد مديونيتها بقيمة 50 ألفاً و400 ريال، وذلك بعد صدور أمر قضائي بالسجن وإيقاف جميع خدماتها بسبب الدين.

وأوضحت الجمعية في بيان لها أن سداد ديون الأرملة، جاء بعد تلقي إدارة الجمعية إحالة من فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، حيث تم تكليف وحدة البحث الطارئ بإدارة الرعاية بالجمعية بزيارتها وبحث حالتها ميدانياً وإدراجها ضمن الحالات الطارئة والتي أوصت بمساعدة المرأة وسداد دينها لاسيما أن المرأة أرملة وليس لها عائل.

وأوضح مدير عام جمعية نماء الخيرية المكلف صادق بن عبدالكريم النور أن الجمعية تقدم المساعدة لمثل هذه الحالات ضمن برنامج “كشف كربة” الذي يهدف إلى التدخل السريع لمعالجة وضع هذه الأسر، مشيراً إلى أن برنامج كشف كربة يعتمد على تقارير البحث الميداني الطارئ والتي تؤكد الحاجة الماسة لعون هذه الأسر بشكل عاجل.