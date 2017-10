كيفية تفعيل وضع قيادة السيارة في نظام «iOS11»

تواصل – وكالات:

يُنصح دائماً بعدم استعمال الهواتف الذكية أثناء قيادة السيارة لدواعي الأمان، إلا أن ذلك قد يكون صعباً في بعض المواقف، ولذلك يدعم نظام تشغيل أبل “آي أو إس 11” قائدي السيارات من خلال وظيفة عدم الإزعاج أثناء قيادة السيارة “Do Not Disturb while driving”.

وبحسب وكالة الأنباء الألمانية، إذا قام المستخدم بتفعيل هذه الوظيفة، فلن تتم الإشارة إلى المكالمات الهاتفية والرسائل النصية حتى لا يتم تشتيت الانتباه أثناء القيادة، في حين يظل بإمكان قائد السيارة استعمال نظام الملاحة عن طريق الهاتف.

ويمكن لأصحاب هاتف آي فون تفعيل وظيفة عدم الإزعاج أثناء قيادة السيارة “Do Not Disturb while driving” عن طريق قائمة “الإعدادات” تحت بند “عدم الإزعاج”، ويمكن تشغيل وظيفة الحماية من تشتيت الانتباه إما يدوياً أو تلقائياً عن طريق الهاتف، حيث يتم تفعيل هذه الوظيفة عندما يتم اتصال الهاتف مع أجهزة البلوتوث في السيارة أو عندما تتعرف مستشعرات التسارع على قيادة السيارة.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمستخدم عن طريق مركز التحكم القابل للتخصيص دمج زر وظيفة عدم الإزعاج أثناء قيادة السيارة “Do Not Disturb while driving” في قائمة الوصول السريع مباشرة، حيث يتعين على المستخدم اختيار “مركز التحكم” في قائمة “الإعدادات”، وبعد ذلك يتم تحديد بند تخصيص “عناصر التحكم”، ومن خلال النقر على أيقونة “+” بجانب وظيفة عدم الإزعاج أثناء قيادة السيارة “Do Not Disturb while driving”، فإنه يتم اعتماد أيقونة السيارة في مركز التحكم.