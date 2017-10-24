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مايكروسوفت تعيد إطلاق الفأرة الكلاسيكية بميزات جديدة

مايكروسوفت تعيد إطلاق الفأرة الكلاسيكية بميزات جديدة
شعار شركة مايكروسوفت. رويترز
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تواصل – وكالات:

أعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق إصدار جديد من الفأرة Intellimouse Explorer 3.0 الشهيرة تحت اسم Classic Intellimouse.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنها قامت بإطلاق الفأرة الجديدة للمستخدمين، الذين يفضلون استعمال فأرة Intellimouse Explorer 3.0، والتي تم إيقاف إنتاجها منذ أكثر من خمس سنوات.

وتعتبر فأرة Classic Intellimouse الجديدة بمثابة نسخة مطابقة تماماً للفأرة الكلاسيكية، وتشتمل على زر التمرير وزر النقر الأيمن أو الأيسر على الجانب الأمامي، بالإضافة إلى ثلاثة أزرار يمكن برمجتها بحرية على جانب الفأرة.

ويبلغ وزن الفأرة Classic Intellimouse الجديدة حوالي 129 غراماً ويتم توصيلها بالحواسيب عن طريق منفذ USB 2.0، وتدعم تقنية مايكروسوفت Bluetrack على الأسطح الزجاجية، ومع ذلك يتعين على المستخدم، الذي يعتمد على نظام ويندوز 10 S مراعاة أنه لن يتمكن من استعمال الأزرار الثلاثة القابلة للبرمجة بحرية.

وأعلنت شركة مايكروسوفت عن إطلاق الفأرة Classic Intellimouse بتكلفة تبلغ 99ر39 دولار أمريكي.

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