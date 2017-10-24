«فيسبوك» تختبر خاصية تضر الناشرين

تواصل- وكالات:

يختبر موقع فيسبوك إعداداً جديداً يعمل على إزالة المنشورات غير المروجة من خلاصة الأخبار، من خلال الفصل بين المشاركات التي يتم إنشاؤها بواسطة الصفحات والإعلانات والمشاركات التي يتم إنشاؤها بواسطة الأصدقاء، فيما قد تعتبر خطوة كارثية بالنسبة للناشرين الذين يعتمدون على الشبكة الاجتماعية للوصول إلى الجمهور.

ويتم تجربة النظام الجديد في ستة بلدان هي بوليفيا وغواتيمالا وكمبوديا وسلوفاكيا وصربيا وسريلانكا، حيث يظهر تقريباً أن جميع المنشورات غير المروجة قد جرى تحويلها إلى تغذية أخبار ثانوية، وتركيز تغذية الأخبار الرئيسية تماماً على المحتوى الأصلي من الأصدقاء والإعلانات.

وبموجب هذا الترتيب تعرض تغذية الأخبار الرئيسية أشياء جرى مشاركتها من قبل الأصدقاء والعائلة فضلاً عن الإعلانات، ويتم نقل المشاركات التي تتم مشاركتها بواسطة الصفحات، مثل مشاركات الناشرين، إلى خلاصة تغذية أخبار ثانوية، مما يعني أن الصفحات التي لا تروج لمنشوراتها سوف تشهد انخفاضاً دراماتيكيا في الانتشار، وقد انخفضت عدة صفحات على فيسبوك يوم الخميس والجمعة بمقدار الثلثين مقارنة بالأيام السابقة.

وقد أكدت خدمة التحليل CrowdTangle هذه الأرقام، وصرحت أن الإحصائيات القادمة من صفحات فيسبوك السلوفاكية المشهورة قد شهدت انخفاضاً بمقدار الثلثين، وتعتبر هذه الأخبار سيئةً بالنسبة للناشرين الذين يعتمدون بشكل كبير على حركة المرور من فيسبوك، كما أنها سوف تأثر على عائداتها، وستكون النتائج أكثر تأثيراً على ناشرين أمثال بازفيد وهافينغتون بوست وبيزنس إنسايدر.

وقد يؤدي مثل هذا التغيير، في حال تم نشره على نطاق أوسع، إلى تدمير العديد من الناشرين الأصغر حجماً، فضلاً عن عدد أكبر من الناشرين الذين يعتمدون اعتمادًا كبيراً على الزوار والزيارات الواردة من وسائل التواصل الاجتماعي.

جدير بالذكر أن التغييرات لا يبدو أنها تؤثر على العروض الترويجية المدفوعة الثمن، بحيث إنها لا تزال تظهر ضمن خلاصة تغذية الأخبار كالمعتاد.