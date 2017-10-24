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إجراءات سهلة تحمي الحامل من ارتفاع الضغط

إجراءات سهلة تحمي الحامل من ارتفاع الضغط
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تواصل- وكالات:

تسبب مشكلة الضغط أضراراً للمرأة الحامل والجنين وتؤثّر على نموه، وهي من الأسباب الرئيسية لانخفاض وزن المولود، ويمكن تجنب الضغط من خلال عدة طرق.

وتتمثل طرق الوقاية من ارتفاع ضغط الدم أثناء الحمل في:

الماء: تناولي 8 أكواب من الماء يومياً للتخلص من أي زيادة في الصوديوم داخل الجسم.

الملح: راقبي كمية الملح التي تأكلينها، واحرصي على أكل الأطعمة المنزلية، واستخدام كمية خفيفة إلى معتدلة من الملح في الطهي.

الوزن: مراقبة الوزن أثناء الحمل خطوة هامة. الزيادة الصحية خلال 9 أشهر هي 12 كغم، وكلما زاد الوزن عن ذلك؛ زادت مخاطر تعرّض الحمل إلى مضاعفات.

الراحة: ساعات النوم الكافية، وراحة الجسم من الإجراءات التي تحمي من ارتفاع ضغط الدم وقت الحمل.

الأدوية: إذا وصف لك الطبيب أدوية اتبعي الوصفة بدقة.

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