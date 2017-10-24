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ملياردير يكشف سر أفضل استثماراته.. حوَّل 60 دولاراً لـ6 ملايين

ملياردير يكشف سر أفضل استثماراته.. حوَّل 60 دولاراً لـ6 ملايين
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تواصل – وكالات:

بدأ الملياردير الأمريكي “مارك كوبان” نجاحه الاستثماري وفي جعبته ستون دولاراً فقط قبل إطلاق أول أنشطته التجارية وهو “MicroSolutions” الذي بيع لاحقاً بستة ملايين دولار.

وبعد ذلك بخمس سنوات، شارك “كوبان” في تأسيس شركة “برودكاست دوت كوم” التي اشترتها “ياهو” مقابل حوالي ستة مليارات دولار، وتقدر ثروة رجل الأعمال الأمريكي الآن بأكثر من ثلاثة مليارات دولار.

وعندما سُئل “كوبان” عن أفضل استثماراته، قال إنها ببساطة “الكتب” مضيفاً أنه كان يرتاد المكتبات دائماً، وعندما تقع عيناه على كتاب يمكن أن يمنحه فكرة لامعة ستفيده في حياته، كان ينفق ثلاثين دولاراً لاقتناء هذه الفكرة، وبالنسبة له، فإن هذا الأمر صفقة رابحة.

ومن الجدير بالذكر أن “كوبان” ليس الملياردير الوحيد المولع بقراءة الكتب، فمن بينهم أغنى رجل في العالم “بيل جيتس” الذي يقرأ خمسين كتابا في العام وصديقه “وارن بافيت” الذي يقضي 80% من يومه في القراءة.

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