«الاستثمارات العامة» يكشف عن شراكة مع «بلاك روك» بـ50 مليار دولار

تواصل – الرياض

كشف ياسر الرميان، المشرف العام على صندوق الاستثمارات العامة، أن الصندوق قرر الدخول في شراكة مع “بلاك روك” بقيمة 50 مليار دولار لتأسيس صندوق استثماري.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لأعمال مبادرة مستقبل الاستثمار التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض ويرعاها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزير وولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

وقال الرمان وفقاً لـ”الاقتصادية”: إن السعودية تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتوطين التقنية والعوائد على الاستثمارات وتأسيس قطاعات جديدة.

وأوضح أن صندوق الاستثمارات العامة سيساهم في خلق 20 ألف فرصة عمل بحلول 2020 من خلال مشاريعه ومبادراته الاقتصادية الجديدة والتي سيكون منها صندوق جديد بـ 50 مليون دولار يختص بالاستثمار في البني التحتية.