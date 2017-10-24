المسند: الهدنة مع الغبار انتهت

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قال الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم رئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة بالمملكة، إنه “بعد هدنة مع الغبار امتدت معظم أيام الصيف، ها هو يعود مصاحباً المنخفضات الجوية، وسيبقى يعاود بين الحين والآخر حتى منتصف الصيف القادم”.

وأضاف “المسند”، عبر حسابه على “تويتر”، أنه في هذا الأسبوع أبكر وقت لدخول وقت صلاة الظهر خلال العام وسيستمر، بمشيئة الله، قريباً من منتصف نوفمبر، متابعاً “قد يستغني الناس عن التكييف البارد نهاراً في شمال المملكة حتى منتصف أبريل القادم تقريباً”.

وتابع، أن “معظم مدن المملكة ودعت الأربعينات مئوية من درجات الحرارة، عدا مكة المكرمة وما حولها ربما تودعها مطلع شهر نوفمبر، بمشيئة الله.