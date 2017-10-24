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2500 شخصية تمثل 60 دولة في مبادرة «مستقبل الاستثمار»

2500 شخصية تمثل 60 دولة في مبادرة «مستقبل الاستثمار»
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تواصل – متابعات:

انطلقت صباح اليوم، مبادرة مستقبل الاستثمار، التي يستضيفها صندوق الاستثمارات العامة بالرياض، برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويفتتحها ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، رئيس مجلس صندوق الاستثمارات العامة الأمير محمد بن سلمان.

2500 شخصية و60 دولة

يشارك في المبادرة أكثر من 2500 من الشخصيات الرائدة والمؤثرة في عالم الأعمال من أكثر من 60 دولة حول العالم، لمناقشة الفرص والتحديات التي ستشكل وجه الاقتصاد العالمي والبيئة الاستثمارية على مدى العقود المقبلة.

وسيبدأ اليوم الأول من المؤتمر بجلسة نقاشية يديرها أندرو روس سوركين من شبكة (سي إن بي سي)، يشارك فيها خبراء ماليون لمناقشة الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والفكرية الجديدة اللازمة لدفع عجلة التقدم.

تناقش الجلسة على وجه التحديد الاتجاهات الصاعدة التي يرجح أن يكون لها التأثير الأكبر، وكيف يمكن لقيادات القطاعين العام والخاص استغلالها لتحقيق النجاح، ويشارك بالحديث في هذه الجلسة كل من المشرف على صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة فيرست إيسترن للاستثمار فيكتور تشو، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة بلاكروك لاري فينك، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، والرئيس التنفيذي المشارك لبريدجووتر أسوشيتس ديفيد ماكورميك، ورئيس أرامكو السعوية وكبير إداريها التنفيذيين المهندس أمين حسن الناصر.

لقاء شخصيات بارزة

يختتم اليوم الأول بلقاء يضم شخصيات بارزة من قطاع الطاقة في منتدى (الطاقة لكوكب مستدام)، لمناقشة التقنيات والابتكارات التي ستعيد رسم ملامح قطاع الطاقة في السنوات العشر المقبلة.

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