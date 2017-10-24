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​طالبة ابتدائي تختفي من داخل مدرستها بالمدينة في ظروف غامضة

​طالبة ابتدائي تختفي من داخل مدرستها بالمدينة في ظروف غامضة
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تواصل – المدينة المنورة:

في واقعة مثيرة للجدل، اختفت طالبة من داخل مدرستها الابتدائية بالمدينة المنورة أول من أمس الأحد؛ حيث توارت عن الأنظار أثناء الحصص، بعدما تركت حقيبتها في الفصل.

وأوضح مدير الإعلام التربوي بتعليم المدينة المنورة عمر برناوي أن الطالبة التي تدرس في الصف الخامس، فاجأت المعلمات باختفائها، حينما حضر والدها لاصطحابها عند نهاية اليوم الدراسي، مشيراً إلى أن الدوريات الأمنية حضرت إلى مقر المدرسة بعد تلقيها بلاغاً عن اختفائها من قبل ولي أمرها.

وبيّن أن الدوريات الأمنية استجوبت الحارس لمعرفة ظروف اختفاء الطالبة وعدم تنبهه إلى خروجها من المبنى، لافتاً إلى أن الطالبة اختفت قبل موعد الانصراف بقليل، وبالبحث عنها داخل المدرسة لم يتم العثور عليها، وعثر على حقيبتها فقط داخل الفصل.

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