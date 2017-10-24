«حساب المواطن» يوضح حقيقة تحديد 148 ريالاً نصيب الفرد

تواصل – فريق التحرير:

ردَّ برنامج حساب المواطن على ما أشيع عن تحديد نصيب كل مواطن مستحق من البرنامج بمبلغ 148 ريالاً شهريًا.

وقال برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إن تحديد قيمة استحقاق حساب المواطن تعتمد على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وتركيبتها، مؤكدًا أن ما يتم تداوله حسابيا غير صحيح.

وأوضحت مصادر في وقت سابق اعتماد 359.815.0 رب أسرة بـ 808.674.7 بإجمالي 11,684,897 فرد وتم تخصيص مبلغ 1،725،059،676 مليار ريال.

وبناء على ما سبق توقَّع مواطنون أن يكون نصيب كل فرد من أفراد الأسرة 148 ريالاً تقريباً، ويتوقع أن يبدأ إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين خلال الأيام القادمة.