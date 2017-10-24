الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل
أقرا الخبر
انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

انطلاق المؤتمر الإسلامي للأوقاف بمكة الثلاثاء المقبل

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً
أقرا الخبر
بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

بعد 11 عاماً من التعثر.. «المحاكم التجارية» تبصر النور أخيراً

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»
أقرا الخبر
«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

«إسلامية الطائف» تكشف حقيقة مسجد «حليمة السعدية»

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)
أقرا الخبر
مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

مجمع «نورين النسائي».. تجربة ملهمة وصرح تعليمي نموذجي يشع بنور القرآن في الرياض (صور)

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية
أقرا الخبر
أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

أوامر ملكية: «الحمدان» وزيراً للخدمة المدنية و«العامودي» للنقل.. وإنشاء الصندوق الوطني للتنمية

اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض
أقرا الخبر
اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض

اليوم.. آخر جلسات «الوزراء» في جدة قبل الانتقال إلى الرياض

ترشيحاتنا

«حساب المواطن» يوضح حقيقة تحديد 148 ريالاً نصيب الفرد

«حساب المواطن» يوضح حقيقة تحديد 148 ريالاً نصيب الفرد

وفاة الشيخ صالح السدلان.. والصلاة عليه عصرًا بالرياض

وفاة الشيخ صالح السدلان.. والصلاة عليه عصرًا بالرياض

الطفلة «شذى الطويرقي» ترد على سؤال ماذا تقرئين؟ (فيديو)

الطفلة «شذى الطويرقي» ترد على سؤال ماذا تقرئين؟ (فيديو)

1.7 مليار ريال للدفعة الأولى لمستفيدي حساب المواطن.. والصرف بعد أسبوع

1.7 مليار ريال للدفعة الأولى لمستفيدي حساب المواطن.. والصرف بعد أسبوع

«حساب المواطن» يوضح حقيقة تحديد 148 ريالاً نصيب الفرد

«حساب المواطن» يوضح حقيقة تحديد 148 ريالاً نصيب الفرد
2

تواصل – فريق التحرير:

ردَّ برنامج حساب المواطن على ما أشيع عن تحديد نصيب كل مواطن مستحق من البرنامج بمبلغ 148 ريالاً شهريًا.

وقال برنامج حساب المواطن عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر”، إن تحديد قيمة استحقاق حساب المواطن تعتمد على إجمالي دخل الأسرة وعدد أفراد الأسرة وتركيبتها، مؤكدًا أن ما يتم تداوله حسابيا غير صحيح.

وأوضحت مصادر في وقت سابق اعتماد 359.815.0 رب أسرة بـ 808.674.7 بإجمالي 11,684,897 فرد وتم تخصيص مبلغ 1،725،059،676 مليار ريال.

وبناء على ما سبق توقَّع مواطنون أن يكون نصيب كل فرد من أفراد الأسرة 148 ريالاً تقريباً، ويتوقع أن يبدأ إيداع المبالغ في حسابات المستفيدين خلال الأيام القادمة.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

1.7 مليار ريال للدفعة الأولى لمستفيدي حساب المواطن.. والصرف بعد أسبوع

1.7 مليار ريال للدفعة الأولى لمستفيدي حساب المواطن.. والصرف بعد أسبوع

«حساب المواطن» يُوقف رمز التوثيق ويسمح للمستفيدين بالدخول مباشرة

«حساب المواطن» يُوقف رمز التوثيق ويسمح للمستفيدين بالدخول مباشرة

«حساب المواطن» يوضِّح سبب رسالة التحقق من «الرقم البنكي»

«حساب المواطن» يوضِّح سبب رسالة التحقق من «الرقم البنكي»

حساب المواطن: الأسرة بدل الفرد «وحدة أساسية» مستفيدة من الدعم

حساب المواطن: الأسرة بدل الفرد «وحدة أساسية» مستفيدة من الدعم

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

النداء الأخير
تدوينات حرة

النداء الأخير

المزيد
تغريدات وكشكولات..!
مقالات

تغريدات وكشكولات..!

المزيد
«الهنوف» تكشف لـ«تواصل» قصة وصولها إلى العالمية باختراعات المكفوفين
تقارير وحوارات

«الهنوف» تكشف لـ«تواصل» قصة وصولها إلى العالمية باختراعات المكفوفين

المزيد
قصة صداقة من زمن الطيبين..«نهية» تبحث عن جارتها «نوير» 20 عاماً
تقارير وحوارات

قصة صداقة من زمن الطيبين..«نهية» تبحث عن جارتها «نوير» 20 عاماً

المزيد

التعليقات (٢)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>