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وفاة الشيخ صالح السدلان.. والصلاة عليه عصر اليوم بالرياض

وفاة الشيخ صالح السدلان.. والصلاة عليه عصر اليوم بالرياض
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تواصل – الرياض:

توفي الشيخ صالح بن غانم السدلان، أستاذ الدراسات العليا بكلية الشريعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، بعد معاناة طويلة مع المرض، والصلاة عليه بعد عصر اليوم بجامع الجوهرة بالرياض.

وكان الشيخ السدلان ( 80 عامًا)، أُدخل العناية المركزة بقسم عناية القلب بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني، إثر أزمة صحية ألمّت به.

“تواصل” تنعي إلى الأمة الاسلامية الشيخ صالح السدلان وتسأل الله أن يتغمده برحمته.

وقال صالح محمد السدلان‏، على حسابه في “تويتر”: “انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرنا في مصيبتنا،الحمد لله على قضاء الله وقدره الله يجبر مصابنا”.

ودشن مغردون وسم بعنوان #وفاة_الشيخ_صالح_السدلان، نعوا فيه الشيخ الجليل، ودعوا الله عز وجل أن يتغمده برحمته.

وقال خالد المعيوف‏ : “اللهمّ أنزله منازل الصدّيقين، والشّهداء، والصّالحين، اللهمّ اجعل قبره روضةً من رياض الجنّة،اللهمّ افسح له في قبره”.

وقال الدكتور نوح الشهري الأستاذ المشارك بجامعة الملك عبدالعزيز جدة:”رحمه الله وغفر له وأخلف الأمة خيرا ؛فموت العلماء ثلمة تستوجب الدعاء لهم ونشر علمهم والسعي لبناء أجيال تكمل مسيرهم”.

ونعى الباحث الشرعي عبدالله زقيل الشيخ السدلان قائلا:”رحمه الله رحمة واسعة وغفر له وأسكنه فسيح جناته وجزاه الله خيرا على ما قدم لهذا الدين”.

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