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إجراءات أميركية ضد الجيش البورمي بسبب «الروهينغا»

إجراءات أميركية ضد الجيش البورمي بسبب «الروهينغا»
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تواصل – واس:

أعلنت الولايات المتحدة اليوم فرض إجراءات عقابية ضد الجيش البورمي تتمثل بخفض المساعدات العسكرية للوحدات والضباط البورميين المتورطين في أعمال العنف التي تتعرض لها أقلية الروهينغا المسلمة.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الاميركية هيذر نويرت في بيان أوردت فيه الإجراءات العقابية “إننا نعرب عن بالغ قلقنا إزاء الأحداث الأخيرة في ولاية راخين والانتهاكات العنيفة والصادمة التي تعرَّض لها الروهينغا ومجموعات أخرى”، مشددة على وجوب محاسبة أي فرد أو كيان مسؤول عن الفظائع، بما في ذلك الجهات الفاعلة غير الحكومية.

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