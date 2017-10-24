شرطة «أوتاوا» الكندية تخطط لضم الحجاب ضمن ملابس الشرطيات

تواصل- سامر محمد:

تنظر شرطة “أوتاوا” الكندية في مراجعة سياسة الدمج إليها، بعد حديث شرطية لشبكة “سي بي سي نيوز” الكندية عن رغبتها في أن يتم ضم الحجاب إلى السياسة الرسمية للشرطة.

وأشارت الشبكة إلى أن قائد شرطة “أوتاوا” رد في تغريدة عبر حسابه على “تويتر” على تصريحات أول شرطية مسلمة في “أوتاوا”، مؤكداً أنه سيعدّ قائمة تشمل الحجاب.

وأضاف قائد الشرطة أن الموقف الحالي هو أن الحجاب مقبول، لكنه يخطط بشأن كيفية جعل سياسة الدمج الثقافي والديني داخل قوة الشرطة، أكثر وضوحا وصراحة، بالسماح للشرطيات بارتداء الحجاب.

وطالب قائد الشرطة، الشرطية المسلمة بالتقدم بطلب رسمي بشأن السماح للشرطيات المسلمات بارتداء الحجاب، على الرغم من أنها هي الشرطية الأولى المسلمة الوحيدة في شرطة “أوتاوا”.