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«الصحة» تهدد موظفيها: تَرْك العمل للسؤال عن البدلات «تسيُّب»

«الصحة» تهدد موظفيها: تَرْك العمل للسؤال عن البدلات «تسيُّب»
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تواصل – الرياض

وجّهت مديريات الصحة للمراكز الصحية والمستشفيات بعدم ترك موظفيها مواقعهم لمراجعة المديرية، وهددت بالضبط والمحاسبة إذا ثبت تقصير في الخدمات، معتبرة ذلك تسيباً.

وقالت “الصحة” في توجيه لها وفقاً لـ “الوطن” «نظراً لما لوحظ أخيراً من تردد عدد كبير من منسوبي المرافق الصحية بالمنطقة على مبنى المديرية، بهدف إنهاء إجراءات معاملاتهم؛ مما يتسبب في هدر وضياع الوقت، وتأخر إنجاز المهام الموكلة عليهم في مواقع العمل، والذي ربما يعطي انطباعاً سيئاً لدى متلقي الخدمة في المرافق الصحية، بسبب التأخير في تقديم الخدمة الصحية المقدمة له”.

وتابعت: وحرصاً على الحد من هذه الظاهرة السيئة، نطالب جميع الزملاء بعدم ترك مواقع عملهم بغرض مراجعة المديرية، وأن يكون التواصل خلال القنوات الإلكترونية، واتباع قواعد التسلسل الوظيفي في رفع المعاملات”.

ويترقب موظفو الصحة صرف البدلات والمستحقات التي وجهت الوزارة مديرياتها بإنهائها قبل 21 من محرم، أو تحويلها إلى جهة أخرى.

واستعانت إدارة المراجعة الداخلية في المديرية بموظفين من المستشفيات لإنهاء أوامر الصرف قبل التاريخ المحدد، كما وجه وزير الصحة رسالة بريدية أبدى فيها أسفه لتأخير صرف البدلات، ووجه المديريات بحصرها والتنسيق مع المالية، استعدادا لصرفها.

ودفع هذا التوجيه والرسالة الموظفين إلى ترك مواقع العمل ومراجعة المديريات، وهو ما عدته المديريات تسيّباً من الموظفين، مشددة على أنه يمكنهم متابعة معاملاتهم وبدلاتهم عبر التواصل الإلكتروني والقواعد التسلسلية.

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التعليقات (١٠)اضف تعليق

  1. ١٠
    زائرsulaiman_57@hotmail.com

    عندي سؤال هل لو انجز العمل في حينة ولم يتأخروا واهملوا هل سيكون هناك مراجع لينهي معاملاته انا ممن عانيت من اهمال الشئون الادارية في اهمال معاملاتي وكل موظف اما يقول بكره وهو يكذب اويرميك على موظف ثاني لانه مهمل في اكمال المعاملات وعدم اداء ه الاداء الاوفى

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  2. ٩
    زائر

    يعتبرون التساؤل و المراجعة من أجل البدلات المتأخرة لسنوات و الأرصدة الإجازات الغير صحيحة بسبب برنامج مديري الأسوأ من السوء … تسيب !!!

    انتم من سببتم ذلك لو كان الموظف يستلم مستحقاته بدون تأخير و أرصدة إجازاته لم يتم العبث بها في برنامج مديري لما راجع المديريات

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  3. ٨
    زائر

    السلام عليكم
    انا احد منسوبي وزاره الصحه واداوم ٢٤ ساعه

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  4. ٧
    زاممرض يعمل بجهد وشرف وحب اللمريض

    طيب الممرض المسكين للي دوامه بالليل وجلس سهران الصبح علشان يراجع حقه عندكم ممكن تخلصونه بسرعه على شان يرجع ينام و اذا كل شخص عارف شغله م اعتقد راح يشوفو الموظف عندهم بالمديريه لكن موظفين الوزاره نايمين وجاين لدوام للفطور فقط لا تتكلمون على ناس تعمل وتخدم المريض وانتم فقط جلوس وسواليف واخر شي تقلون تسيب ومدري ايش كلام فاضي يدل على قل وعي الوزاره بجهد العاملين بالمستشفيات الواحد بس معلق بطاقه ومن وين رايح للوزاره وين جاي للوزاره ولا فكر وتطوير فقط التفكير بالتعقيد ولا كلام للي يسم البدً قال ايش قال تهدين تعال اشتغل بطواري مستشفى علىيها ضغط حواتث ووو شوف تقدر تراجع معامل وتشوف امور بيتك ( حسبي الله ونعم الوكيب ) واحد وسط الوحلدث والدم والامراض وتقول مابك بدل عدوه اجل انت للي لك وانت جتلس بالمكتب

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  5. ٦
    زائر

    الظاهرة السيئة تاخر صرف المستحقات المالية في كل مرة

    اضافة رد
  6. ٥
    زائر

    الظاهرة السيئة تاخر صرف المستحقات المالية ومكافأة الحج

    اضافة رد
  7. ٤
    زائر

    لان مواعيدكم غير صحيحه وطال انتظارنا تخدم بحقوق ناقصه هل هذا ماامربه رسول الله يا وزارة الصحه

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  8. ٣
    زائر

    مساء الخير لاتاخرون حقوقهم وهم يعطونكم خدمه افضل كحافز

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  9. ٢
    زائر

    انتو السبب اصرفو البدلات بوقتها التسيب عندكم موعندنا الموظفين من شهر ٨ امرو باعاده البدلات والى الان خمسه اشهر ولم يصرف شي اذا مين المتسيب

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