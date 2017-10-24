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«الصحة» تهدد موظفيها: تَرْك العمل للسؤال عن البدلات «تسيُّب»

«الصحة» تهدد موظفيها: تَرْك العمل للسؤال عن البدلات «تسيُّب»
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تواصل – الرياض

وجّهت مديريات الصحة للمراكز الصحية والمستشفيات بعدم ترك موظفيها مواقعهم لمراجعة المديرية، وهددت بالضبط والمحاسبة إذا ثبت تقصير في الخدمات، معتبرة ذلك تسيباً.

وقالت “الصحة” في توجيه لها وفقاً لـ “الوطن” «نظراً لما لوحظ أخيراً من تردد عدد كبير من منسوبي المرافق الصحية بالمنطقة على مبنى المديرية، بهدف إنهاء إجراءات معاملاتهم؛ مما يتسبب في هدر وضياع الوقت، وتأخر إنجاز المهام الموكلة عليهم في مواقع العمل، والذي ربما يعطي انطباعاً سيئاً لدى متلقي الخدمة في المرافق الصحية، بسبب التأخير في تقديم الخدمة الصحية المقدمة له”.

وتابعت: وحرصاً على الحد من هذه الظاهرة السيئة، نطالب جميع الزملاء بعدم ترك مواقع عملهم بغرض مراجعة المديرية، وأن يكون التواصل خلال القنوات الإلكترونية، واتباع قواعد التسلسل الوظيفي في رفع المعاملات”.

ويترقب موظفو الصحة صرف البدلات والمستحقات التي وجهت الوزارة مديرياتها بإنهائها قبل 21 من محرم، أو تحويلها إلى جهة أخرى.

واستعانت إدارة المراجعة الداخلية في المديرية بموظفين من المستشفيات لإنهاء أوامر الصرف قبل التاريخ المحدد، كما وجه وزير الصحة رسالة بريدية أبدى فيها أسفه لتأخير صرف البدلات، ووجه المديريات بحصرها والتنسيق مع المالية، استعدادا لصرفها.

ودفع هذا التوجيه والرسالة الموظفين إلى ترك مواقع العمل ومراجعة المديريات، وهو ما عدته المديريات تسيّباً من الموظفين، مشددة على أنه يمكنهم متابعة معاملاتهم وبدلاتهم عبر التواصل الإلكتروني والقواعد التسلسلية.

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