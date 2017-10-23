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«الإحصاء»: نسبة تملك المواطنين للمساكن تبلغ 49.8%

«الإحصاء»: نسبة تملك المواطنين للمساكن تبلغ 49.8%
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تواصل- الرياض:

أكدت الهيئة العامة للإحصاء، أن نسبة تملك المواطنين للمساكن تبلغ 49.8%، وهي نسبة التملك في المساكن المسلحة، فيما لا يزال 37% من المواطنين لا يملكون مساكن، وفقا لـ”الوطن”.

أما النسبة الأخرى التي أشارت إليها نتائج المسح، والتي تقدر بـ63%، فهي تشمل جميع أنواع المساكن المملوكة لأسر سعودية، بما في ذلك المساكن المبنية من بلك أو طين أو مواد أخرى.

ولفتت الهيئة إلى أنها ستصدر خلال نهاية هذا الأسبوع  مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الثالث 2017، والذي يعتمد على البيانات السجلية المتوافرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية.

وأشارت إلى أن هذا المؤشر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات، والتوقعات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.

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